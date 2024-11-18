認了「輸給台灣才淘汰」　韓國教頭嘆可惜：沒打贏該贏的球隊

▲ 韓國隊總教練柳仲逸。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／編譯

韓國隊在世界12強棒球賽敗給台灣及日本，18日最後一戰則以5比2擊敗澳洲，但已無緣晉級複賽。韓國隊總教練柳仲逸在賽前坦言，因首戰沒能戰勝「該贏的球隊」而打亂計畫，對於沒能擊敗台灣感到遺憾，最終是因「輸給台灣才被淘汰」。

根據《韓聯社》，柳仲逸帶領的南韓國家隊18日在天母棒球場和澳洲進行B組最後一輪賽事，同組的日本與台灣已確定晉級，因此這場比賽不論結果如何，韓國隊已確定淘汰，所幸最後一戰以5比2獲勝，預計19日下午從仁川機場歸國。

柳仲逸在18日對陣澳洲以前受訪表示，「比賽正常進行，雖然不知道高永表（先發）可以投多久，但投手之中除了郭彬和任燦圭以外都能上場。」

柳仲逸也提到，他認為中繼投手在此次12強賽事期間成長許多，雖然今年球季到此為止，希望他們明年能在韓國職棒KBO繼續成長。

報導指出，韓國隊原先以晉級超級循環賽為目標，卻因首戰敗給台灣而錯失良機。柳仲逸對此表示遺憾，「沒能打贏該贏的隊伍被打亂計畫，沒有贏台灣很可惜，最終是因輸給台灣而淘汰」。

他也呼籲，為提升韓國棒球競爭力，有必要更常舉行代表隊集訓，「3月到11月職棒球季中召集球員並不容易，儘管如此還是希望能增加代表隊集訓的機會」。

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