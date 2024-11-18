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首局「輸給台灣」打亂晉級計畫！　韓媒怒轟：根本B級先發

▲▼世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強賽韓國隊確定遭到淘汰 。（圖／中華棒協提供）

記者張方瑀／綜合報導

世界12強賽韓國隊確定遭到淘汰，韓國媒體指出，自首戰敗給台灣後，晉級計畫全被打亂，提前出局成為一大恥辱，甚至形容投手是「B級先發」。韓國隊捕手朴東原表示，「看到球迷如此熱情支持，我們卻只能表現成這樣，真的讓人感到心痛。」

根據韓媒OSEN報導，韓國棒球隊作為世界12強賽2015年的首屆冠軍，2019年再次取得亞軍，但此次卻連小組賽都無法突破，成為一大恥辱。事實上，為了避免重蹈2017年世界棒球經典賽（WBC）首戰敗給以色列，以及2023年WBC首戰敗給澳洲的覆轍，韓國隊還提早於8日抵達台灣，進行賽前訓練及進行練習賽。

▲▼世界12強棒球賽韓國隊高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲韓國先發投手側投高永表在第2局遭到陳晨威、陳傑憲全壘打狙擊，單局掉6分 。（圖／中華棒協提供）

儘管韓國隊內由多位年輕球員組成，整體氣氛被認為是近年國際賽中最佳，然而，在首場對台灣的比賽中就遭遇了重創。韓國隊先發投手側投高永表在第2局遭到陳晨威、陳傑憲全壘打狙擊，單局掉6分，儘管救援投手上陣，仍無法早期失分窘境，讓韓國隊最終以3比6落敗。

報導指出，自首戰敗給台灣後，韓國的晉級希望便已變得渺茫，在整個小組賽中，韓國代表隊未能依靠強力先發投手完成一場穩定的比賽，這些在國內被稱為王牌、勝投王的投手，在國際舞台上卻未能撐過5局，甚至被批評為「B級先發」。

隊員們對於小組賽的表現也感到深刻的遺憾，捕手朴東原表示，「看到球迷如此熱情支持，我們卻只能表現成這樣，真的讓人心痛，年輕投手們已經竭盡全力，但看得出他們相當疲累。」

韓國隊長宋成文也說，「成績不佳讓人感到沉重的責任感，尤其是首場比賽的失利，讓我個人深感失望。」

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