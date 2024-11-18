「台灣棒球有WIN嗎？」插管男醒來寫白板問　醫感動：本日最勵志

▲12強中華隊闖進複賽，插管昏迷男醒來第一句問「台灣棒球有WIN嗎？」。（圖／李佳穎醫師授權提供）



記者游瓊華／彰化報導

世界12強棒球賽，中華隊上演史詩級的表現，不僅擊敗韓國，惜敗強敵日本，昨(17)日更是大勝澳洲，一舉攻進日本東京巨蛋進行循環賽，讓全台民眾激動不己；一名在加護病房的重症年輕男子甦醒後，用白板寫下的第一句話竟是「今天台灣棒球有WIN嗎？12強VS澳洲」，讓醫師感動直呼：「本日最勵志。」

彰化秀傳紀念醫院胸腔科醫師李佳穎在臉書粉專分享一故事，稱「本日最立志！」李醫師提到，昨晚外科加護病房收到一名重症年輕人，因為嚴重病情無法自主呼吸，必須插管用呼吸器輔助呼吸，因插管後無法說話，病人要和外界溝通都必須透過書寫，或是比手畫腳。

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李佳穎在臉書上寫道，凌晨病人從昏迷中甦醒過來，醒來後與護理人員溝通的第一件事就是在白板上寫「今天台灣有贏嗎？」，讓李佳穎忍不住PO文表示，台灣隊也太勵志了，無論對任何人。

世界12強棒球賽中華隊昨天11比3大勝澳洲，目前戰績3勝1敗，確定與日本一起攜手晉級4強複賽，明天兩隊將搭華航包機飛往日本。今天中華隊預賽最後一場在台北大巨蛋交手古巴。中華隊複賽首場11月21日對上委內瑞拉，11月22日遭遇美國，11月23日碰上日本。