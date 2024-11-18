吉力吉撈3分砲炸裂　「跑回本壘1動作」網笑翻：教練進傷兵名單

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽，中華隊昨（17）日對上澳洲，在9局上半、2出局有人之際，吉力吉撈・鞏冠一棒將球轟出全壘打牆外，幫助球隊以11比2大勝澳洲，搶下4強門票前進東京，吉力吉撈・鞏冠回到本壘後，與隊友們開心慶祝，而總教練曾豪駒做出超浮誇回應，讓球迷哭笑不得，「總教練要進入傷兵名單了」。

中華隊在9局上半，換上代打的吉力吉撈・鞏冠，面對2好3壞的局面，他一棒將球轟出全壘打牆外，讓所有球迷為之振奮，全壘打確定後，吉力吉撈將球棒甩向休息室，並向隊友們高舉雙手示意。

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吉力吉撈・鞏冠跑回本壘，與所有迎接他的隊友們擊掌慶祝，輪到總教練曾豪駒時，吉力吉撈熱情地擁抱對方，沒想到總教練則是以一個被「震開」的動作回應，似乎被吉力吉撈・鞏冠的壯碩身材嚇到，搞笑的一幕讓球迷笑翻。

影片在網路上掀起討論，「明天曾豪駒總教練進入傷兵名單」、「龍貓整個ㄉㄨㄞ～出去，還做出震動效果」、「龍貓沒打球，也會內傷」、「撈哥的眼神，實在太讚了，充滿了霸氣」、「教練被那麼一震」、「完蛋，明天總教練開始請假」、「撞有夠大力」、「一發全壘打，傷兵名單增加許多位」、「太好笑了～整個人被震飛」、「傷兵名單：龍貓。原因：球員打全壘打太興奮撞到內傷」。

回顧代打開轟，吉力吉撈表示，「打出去就知道是全壘打，應該有機會」，回想這支關鍵代打，吉力吉撈拿著球棒看了很久，「享受那個瞬間，兩出局陳傑憲有上壘，才有機會打全壘打」，全壘打後的敬禮手勢，則是想「展現自己在例行賽會發生的事」。