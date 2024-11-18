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誤信台灣打者1弱點！韓國隊原本目標「只輸日本」　連吞2敗夢碎

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

▲ 2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者陳宛貞／編譯

韓國隊在世界12強賽首戰3:6敗給中華隊，15日又以3:6不敵日本，確定無緣晉級。韓媒指出，韓國隊未善加發揮投手優點，首戰失利「令人痛心」，因誤信台灣選手對側投變速球較弱的數據，對上日本又重蹈太晚換投的覆轍，才會導致淘汰，沒能達成原先只輸日本「4勝1敗」的目標。

韓媒《日刊體育》報導，台灣與日本17日在B組第4輪賽事雙雙獲勝，韓國隊原先小組第2的希望也跟著破滅，就算在最後一輪比賽獲勝也無緣晉級，提早淘汰出局。

若韓國隊18日最後一場比賽戰勝澳洲且台灣輸給古巴，韓國隊可能和台灣同樣累積3勝2敗，但同勝率下依照「勝者得勝」規定，因13日首戰敗給台灣，就算最終戰和台灣累積同樣賽績，依然無法超越台灣。

報導指出，韓國隊參賽最初的目標是4勝1敗，料想除了「最強大的對手」日本以外皆能取勝，以小組第2成績打進複賽。首戰打贏台灣至關重要，因此韓國隊派出以難纏變化球聞名且國際賽經驗豐富的側投高永表，未料他在2局內連失6分，打亂韓國計畫。

事實上，南韓國家隊清楚自身「先發弱，牛棚強」的優缺點，台灣戰先發高永表雖因滿壘全壘打而動搖，錯失換投時機又導致進一步失分。因相信過去台灣選手面對側投變速球較弱的數據，決定派高永表先發，最後仍以失敗告終，且對上日本又因換投慢半拍失利。

儘管未能完成原先4勝1敗的計畫，韓國隊接下來的目標則是有始有終，在18日下午對澳洲的比賽中取勝，力爭小組第3，先發將再度派出高永表，希望能在最後一戰為韓國隊和他自己雪恥，因去年他在經典賽小組第一輪對上澳洲，最終以4又1/3局失2分成為敗投，韓國隊也隨之淘汰。

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