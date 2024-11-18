台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

▲台南地區農會總幹事楊憲仁，被控涉於2014年起變更員工獎勵要點，以溢發員工獎勵金，要求員工繳回給他，從2014年到2023年，涉嫌中飽私囊共1136萬9750元，台南地檢署將他起訴。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地區農會總幹事楊憲仁，被控涉於2014年起變更員工獎勵要點，將自己獎勵點數核定到最高，其他員工獎勵點數偏低，並以溢發員工獎勵金，要求員工繳回給他，從2014年到2023年，涉嫌中飽私囊共1136萬9750元，台南地檢署18日偵查終結依刑法背信罪嫌將他起訴。

起訴資料指出，64歲楊嫌自2005年間起擔任台南市台南地區農會總幹事，為受台南地區農會委託而處理事務之人員。台南地區農會自2014年起，均直接由楊嫌自剩餘用人費中決定作為員工獎勵金之數額（約佔剩餘用人費之8至9成），楊嫌核給自己均是採最高的210點數，而員工點數的相對偏低，另獲核發的員工獎勵金，事後再要求員工繳回部分獎勵金予楊嫌。台南地區農會因此溢發獎金而造成總盈餘額度減少，致生損害於台南地區農會之財產共計新台幣1136萬9750元。

台南地檢署於今年9月間指揮調查局南部機動工作站偵辦此案，楊憲仁在9月20日被聲押獲准後迄今近2個月，檢方18日上午將楊嫌依法起訴，並將楊嫌移送台南地院審理、開續押庭。

檢方表示，楊嫌在本案偵辦時全數繳回犯罪所得，但他對員工繳回動機，竟大言不慚說是員工自願繳回，犯後態度難認良好，請台南地院法官從重量刑，以為懲儆。本案其他涉案被告、台南地區農會葉姓辦事員、農會成功辦事處楊姓主任、農會前蕭姓秘書等3人所涉背信罪嫌，均獲緩起訴處分。

台南地院指出，楊姓被告涉犯背信案件,經法院訊問後,因被告坦承全部犯行,且檢察官偵查行為已完結，無勾串共犯或證人之虞,無羈押原因及羈押必要性，裁定被告請回。

據了解，台南地區農會的前身是台南市農會，在台南縣、市合併升格為直轄市後，原台南市農會更名為「台南地區農會」。