王鴻薇稱沒動到罷免門檻　吳思瑤揭關鍵：耍國會、騙社會

▲民進黨團輿情回應記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會週三排審《選罷法》，國民黨團有意提高罷免門檻。民進黨團幹事長吳思瑤18日痛批，國民黨立委王鴻薇稱沒有提高四分之一的門檻，但條文中增加同意罷免票數必須高於當選的票數，有了這個前提，有沒有四分之一門檻已經不重要了，國民黨不要繼續耍國會、騙社會。

國民黨團擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。根據國民黨立委許宇甄的提案版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，且新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

王鴻薇強調，許宇甄提出的《選罷法》修正草案，並沒有提高四分之一的門檻，而是基於票票等值，讓被罷免的公職人員他的罷免票數，起碼要比他當初的當選數多出一票，這樣才不會變成少數去罷免多數。

吳思瑤18日砲轟，王鴻薇還在說謊，這是簡單的數學問題，雖說版本沒有動到四分之一門檻，但同意罷免票要高於當選票，但單一選區的當選票數必然高於四分之一，甚至二分之一。

吳思瑤表示，王鴻薇在瞎扯，說沒有拿掉四分之一門檻，但是藍營加了前提，就是同意罷免票必須高於當選的票數，有了這個前提，有沒有四分之一門檻已經不重要了，國民黨不要繼續耍國會、騙社會。

民進黨團書記長蔡易餘則說，同意罷免票要大於當選票是非常高的門檻，未來人民的罷免權會因為這個版本，無法通過任何罷免，跟現在逕付二讀，說連署要身分證正反面影本一樣困難，這是雙重門檻。