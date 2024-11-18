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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍營修《選罷法》莫名其妙　林濁水揭2問題：整個邏輯都亂了

▲▼國民黨團召開 選罷法修正 大搞雙標 綠能你不能 記者會 洪孟楷 王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨有意修正《選罷法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會20日排審《選罷法》修正草案，其中國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議。對此，前立委林濁水17日認為，國民黨應該從根本性去檢討罷免，而不是在那邊搞門檻，這是莫名其妙的。他批評，現在罷免搞得亂七八糟，整個邏輯都亂了。

林濁水於節目《下班瀚你聊》談到「藍營有意修正選罷法門檻」，他表示，應該從根本性去檢討罷免，而不是在那邊搞門檻，這都是莫名其妙的，莫名其妙的地方有兩個。

林濁水指出，第一，國民黨稱「假設當時5萬票當選，現在只要3萬票，符合原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%門檻可以罷免，這樣會變成少數推翻多數」。但這個說法有問題，如果其他75%也沒有出來支持反罷免，就代表支持者已經不見，怎麼會是少數推翻多數？憑什麼說不能罷免？做政治人物要比民眾多動一點腦筋，不要專門講民眾喜歡聽的話。

林濁水再指，第二，值得檢討的是「議員選舉」，議員選舉是複數選區，又叫「半比例代表」，意思就是「按照選票比例來當選，而非像單一選區過半當選」，例如士林區3%、5%就能當選，根本沒有人超過10%。

林濁水認為，士林區再努力得到肯定，得到10%得票率，但不支持的還是有90%，如果按照25%門檻的比例，不就被罷免了嗎？所以「比例代表」是不可以亂罷免的，因為比例代表就是要代表少數、保護少數。

主持人黃暐瀚補充，濁水哥的意思是，國會立委單一席次只有1個人，但如果是多席次的議員，這一區本來就有10個議員了，雖然單1個人得票率少，但也不可用25%門檻罷免掉，應該要留著他的聲音。

林濁水認為，因為這些比例代表，本來5%就可以當選，現在25%門檻就可以罷免，這是不對的，讓比例代表當選的原因就是要保護少數，但這個制度卻能被過半多數的勝者幹掉，這是不對勁的，現在罷免搞得亂七八糟，整個邏輯都亂了。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2024政黨品牌調查 發布表記者會 趙少康 吳春城 林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

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