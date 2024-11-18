低頭了！提案刪「吳斯懷條款」被罵翻　翁曉玲今踩煞車

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前連署提案修正《兩岸人民關係條例》，擬刪除俗稱「吳斯懷條款」，引發輿論反彈後，翁曉玲今（18日）雖仍辯稱，違反國家尊嚴是高度抽象法律概念，難道退將在天安門看到升五星旗，是要立刻蹲下還是摀住耳朵？但儘管如此，她也認了將暫緩提案修正兩岸人民關係條例，不把戰場放在這個議題上面。

翁曉玲日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3、第91條條文。她強調，參與大陸地區具政治性機關、團體活動，如有因旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似表達禮貌之行為，竟處予新台幣200萬元以上1000萬元以下高額之罰鍰，或剝奪、停領部分月退休給予等嚴重處分，已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權保障，因此提出修法，將規範退將等人赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全部刪除。

然而此修正案提出後，也引發綠營強烈抨擊群起圍攻，質疑如果領取台灣納稅錢退休俸的退將跑去朝拜中國共產黨、唱中共國歌，憑什麼領台灣人民的納稅錢？而部分參與連署的藍委在新聞鬧大後都私下撤簽，但翁曉玲還是強調「不會撤案」。不過就算翁曉玲不撤案，該案也會因連署人數不足難以成案。

而翁曉玲今日中午接受專訪時表示，國民黨尊重所有委員的提案權，自己當初提這個法案是站在台灣需要言論自由、思想自由的保障，原有法條已經嚴重侵犯了人民自由，處罰規定超不合理，把終身俸都停掉。

不過翁曉玲也說，她提案不到48小時，就被媒體說是親共條款，因此坦言，「嚴格來說，我暫緩這樣的提案，我不要把戰場放在這個議題上面，國會改革法案跟憲法訴訟法修正草案才更重要。」翁曉玲強調，在這個節骨眼上面，不想讓媒體去帶風向失焦，把更重要的議題都打成抗中保台議題。