快訊／錢帥君男友涉洗錢「改1億元交保」！6小時20分籌不出就還押

▲錢帥君男友郭哲敏日前以5千萬元金額交保，檢方不服提出抗告。（資料圖／翻攝自錢帥君IG、記者黃哲民攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元。新北地院日前裁定5千萬元交保、並配戴電子腳環監控，錢帥君當晚帶著5千萬元現金將男友保出來。對此，檢方提出抗告，高等法院審理後，15日晚間撤銷原裁定，發回新北地院更裁。新北地院下午3時40分裁定，保釋金提高至1億元，若晚間10時前籌不到交保金將還押。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦，但他2022年11月在檢方發動搜索約談前便逃往海外，最後於2023年8月間遭押解歸案、羈押禁見，同年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

新北地院4月間裁定，郭哲民以5千萬元金額交保，限制住居與限制出境、出海，且不得危害、恐嚇或騷擾證人，郭男並須佩戴電子腳環監控防逃。

▲錢帥君曾現身聽庭。（資料圖／記者黃哲民翻攝）

檢方抗告主張，郭哲敏是被通緝到案，且境外資產雄厚，有逃亡之虞，全案仍有多名證人待詰問，應繼續羈押禁見，或提高保證金為郭男2億元以上。對此，高院發回新北地院更裁，新北地院5月間裁定續行羈押禁見，羈押期間屆滿時，合議庭再裁定延押2月，9月間亦延押禁見2月。

新北地院8日裁准，郭哲敏以5千萬元金額交保，並進行科技監控，當晚錢帥君就拎著兩個一共裝有5千萬元現金的皮箱，完成交保手續，將郭哲敏接回家。檢方不服再提出抗告，高院於15日撤銷交保裁定，發回新北地院更裁，稍早新北地院裁定，保釋金提高至1億元，若晚間10時前籌不到交保金將還押。