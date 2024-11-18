5000萬交保後今再開羈押庭　郭哲敏女友錢帥君發文批檢方

圖、文／鏡週刊

去年8月，涉及洗錢、線上博奕等案遭通緝潛逃泰國的88會館負責人郭哲敏，在曼谷遭刑事局逮捕押解回台，檢方認為，郭從線上賭博獲利超過16.5億元，更協助詐騙集團進行不法匯兌超過217億元，後依《銀行法》等罪起訴。新北地方法院認定無羈押必要，於8日裁定郭哲銘及共犯張旭昇各5,000萬元、500萬元交保。但檢方再度抗告，高院認為，一審對於如何防範2名被告逃亡、串證未妥適說明，因而撤銷交保裁定，將於今（18日）下午再開羈押庭。

針對郭哲敏遭撤銷交保，他的名模女友錢帥君再度於IG發文抒發情緒，批評檢方是「再度押人取供」，她認為，檢察官先拿著一份「精心造假的證據」，無視沒有客觀證據可以證明內容為真，就說郭哲敏有做地下匯兌，再違反偵查不公開，利用媒體渲染，把他打成十惡不赦的壞人，實在太荒謬！

▲針對郭哲敏遭撤銷交保，他的名模女友錢帥君再度於IG發文抒發情緒，批評檢方是「再度押人取供」。（翻攝自錢帥君IG）

錢帥君指出，隨著法院調查，法官也一定發現檢方舉證不足，所以才願意讓郭哲敏交保。但檢方還是不願就此罷手，繼續拿著不實的證據，硬是不讓他交保，「檢察官這齣鬧劇要演到什麼時候？」

▲2018年，本刊曾直擊錢帥君到幼稚園接孩子下課。（本刊資料照）

錢帥君說，雖然檢方已經將郭哲敏起訴，但他堅持起訴的證據不是事實，所以他一定會秉持初心，全力配合法院的審理，更沒有串證、逃亡的必要，他堅持捍衛自身權益，相信司法終究會證明他的清白！



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