電子腳鐐觸發「926次警報」！郭哲敏改1億交保　喊：願開庭前住飯店

▲郭哲敏日前獲5千萬元金額交保，錢帥君提兩咖皮箱來保人。（資料圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元，新北地院日前裁定5千萬元交保、並配戴電子腳環監控，錢帥君當晚就以皮箱裝5千萬元現金，將男友保釋出來。對此，檢方不服決定抗告，高等法院審理後，15日晚間撤銷原裁定，發回新北地院更裁，稍早新北地院裁定，保釋金提高至1億元，若晚間10時前籌不到交保金將還押。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦，但他2022年11月在檢方發動搜索約談前便逃往海外，最後於2023年8月間遭押解歸案、羈押禁見，同年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

郭哲敏包括這次在內，一共獲交保2次，開庭時他面對法官提問，從2次交保加起來，電子腳鐐為何一共觸發926次警報，郭哲敏回答，因為自己住在大直附近，接近松山機場，才會觸動警報。

至於電子腳鐐為何時常電量過低或沒有訊號，郭哲敏回應，因電子腳鐐戴在腳上，無法一直注意查看電量，下次開庭前願意住飯店遠離松山機場，避免觸發警報。

新北地院下午3時40分裁定，郭哲敏的保釋金由5千萬元提高至1億元，同案另一名被告張旭昇則由500萬元提高至1千萬元交保，並持續8個月每天自拍回傳科控中心。

開庭期間郭哲敏詢問法官，「是要押到我認罪嗎？希望司法還我公道」，郭哲敏的律師則是在聽完諭知結果後，詢問法官「我們等一下是再拿5千萬是嗎？」，法官請他行政事務與其他人確認，若今晚10時前未籌到交保金將還押看守所，若到了20日下午3時仍未籌齊，將延押2個月。