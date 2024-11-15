錢帥君哭哭！男友郭哲敏5千萬交保+科技監控　檢抗告成功

▲名模錢帥君的男友郭哲敏，5千萬交保裁定遭到高等法院撤銷發回。（圖／翻攝自錢帥君IG、記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，日前獲得新北地院裁定5000萬元交保、並配戴電子腳環監控，錢帥君當晚就以皮箱裝5000萬元現金，將男友保釋出來。但檢方不服，提出抗告，高等法院審理後，15日晚間撤銷原裁定，發回新北地院更裁。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。全案又因捲入時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北地檢署檢察官王涂芝，引發外界矚目。而郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。調查局與刑事局駐外人員掌握郭男行蹤，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，8月就將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在今年3月間提起公訴。

案件進入法院審理程序，今年4月間，郭男就獲得新北地院裁定5000萬元交保，並科技監控，但當時就遭檢方抗告成功。交保裁定經新北地院更裁後，改裁定將郭男羈押。

案件持續進行，錢帥君日前在IG上發文稱司法「令人無所適從」，再提出貴婦奈奈的公婆、北市府前都發局長都能交保，質疑法院為何不放人；此外，新北地院於本月初完成證人交互詰問程序，最後新北地院於8日再度裁准讓郭男5000萬元交保，並科技監控。當晚錢帥君就帶著2只裝滿5000萬元現金的皮箱，完成交保手續，帶回男友。

但檢方不服，向高等法院提出抗告。高院於15日撤銷交保裁定，發回更裁。高院認為原裁定對於郭男何以與共犯間無串證必要？另外原裁定主文所示具保等手段何以得防免被告與共犯逃亡及串證，均未妥適說明，理由不備，因此撤銷原裁定，發回新北地院更裁。