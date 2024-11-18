打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋人數

▲聊天室一度快飆到5萬人。（圖／YouTube／台南Josh）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊以11：3擊敗澳洲隊，首次拿到晉級4強門票，讓球迷們嗨到最高點！網紅台南Josh則開「無畫面直播」即時解說戰況，打到9局下半場，直播觀看次數竟已破百萬，讓台南Josh笑稱破紀錄了。球迷也看傻「你一個頻道就有大巨蛋的人數了，這也太可怕！」

中華隊昨日迎戰澳洲隊，大巨蛋湧入3萬4166人進場觀賽，而台南Josh也在線上當起球評，即時轉播刺激戰況，打到3局上半場時，聊天室就有3萬人，但因為版權限制，整個直播都是「無畫面」，只有他當主角，上方有即時比數、右側則是打擊名單，以及狂跳動的聊天室版面。

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一路打到9局下半場，聊天室一度更來到4萬9千多人狂刷留言，台南Josh訝異驚呼觀看次數竟已破百萬，甚至比經典賽對上義大利還要多，印象當時只有80幾萬人次觀看，沒想到台澳大戰竟破了他直播以來新紀錄。

事實上，台南Josh訂閱人數約41.7萬人，如今直播飆破百萬，也讓他自嘲是「百萬直播主」。

底下網友也驚呼，「原來台灣YouTuber做無比賽畫面的棒球直播也能破百萬觀看次數，真是從來沒想到過的奇觀」、「你一個頻道就有大巨蛋的人數了，這也太可怕」、「Josh這直播火力也太猛。那下一集直播人數能挑戰2300萬人嗎」、「在台灣棒球題材YT直播能達到流量百萬，很扯」、「一晚就破百萬太狂了吧」、「這個流量太神了吧」。