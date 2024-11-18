中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了　她喊：台灣人很誇張

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2024年世界棒球12強賽中華隊擊敗澳洲，搶下4強門票前進東京，國人振奮不已。「財經網美」胡采蘋今早就發文直呼，她的一堆LINE群組中，都有人在訂東京大巨蛋的票，這讓她羨慕又意外，不禁笑虧「台灣人真的很誇張！」

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」提到，「一早起來到現在都非常厭世，一大堆LINE群組都有人在訂東京大巨蛋的票。嗚嗚...為什麼這麼多人都要去東京看比賽，台灣人真的hen（很）誇張耶！」

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▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

對此，大票網友紛紛笑回，「我剛剛也在看門票，跟台北大巨蛋比起來，真的沒有貴耶」、「日本門票超佛的，一張票看兩場」、「公司員工旅遊了啦」、「一整個把客場變主場」、「應該可以直接包一台飛機應援加買土產之旅」、「昨晚已訂到票，」、「剛好正在東京」、「大家都不用上班嗎？」「找到好理由去日本玩」、「有錢、有時間的人真的很多」、「機票我查過了！那個價格真的是鬼才買的下去」。

不過，也有人扼腕表示，「不用去了，4強門票已經完售」、「沒票了哭」。

回顧昨晚的關鍵一役，中華隊對上澳洲隊，以林立表現最為亮眼，單場5安打包含1轟，貢獻4打點、3得分；陳晨威繳出3安猛打賞；吉力吉撈・鞏冠代打貢獻3分砲，中華隊本屆賽事已累計6轟。

至於投手群方面，郭俊麟此役主投3.2局，被敲5支安打（含1轟），失1分，飆出5次三振，投出1次保送，最快球速149公里；中繼的「眼鏡哥」莊昕諺上場0.1局，面對一、二壘有人的危機仍霸氣飆K化解；張奕接替投2局，被敲1支安打，豪取3次三振，繳出優質中繼；林凱威後援1局雖被帕金斯敲出陽春砲失1分，但仍穩住戰局；陳冠宇中繼1局無失分；吳俊偉後援1局順利結束比賽。