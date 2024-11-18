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公車追撞1死15傷　2司機當下未察覺出大事...女駕駛還嘻笑聊天

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲大有巴士女駕駛直行未減速，迎頭撞上前方停等行人的大都會客運釀成1死15傷。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市17日上午發生2輛公車追撞，導致林姓女子被捲入車底身亡，檢警調查認為，後方大有巴士謝姓女駕駛在事發前直行，並未減速，前方大都會陳姓男駕駛被撞擊後不慎鬆開剎車而釀禍，2名駕駛在第一時間都沒發現鬧出人命，謝女在路邊與人聊天嘻笑，陳男則急著找廁所，檢察官訊後依過失致死罪嫌，諭令謝女、陳男交保候傳，等待事故鑑定釐清肇事責任。

▲▼肇事公車司機謝女、陳男遭移送法辦 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲肇事公車司機謝女、陳男遭移送法辦 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，23歲的謝女因為喜歡開車掌控駕馭的感覺，所以報考職業駕照當上公車司機，檢警調閱監視器畫面交叉比對後研判，謝女17日上午9時許，駕駛大有巴士直行忠孝東路一段慢車道時，車速並未超過路段限制，但也沒有閃避前方在鎮江街口等待右轉的大都會客運。

檢警調查，大都會客運陳姓駕駛當時已經煞停，等待一對夫妻通過人行穿越道，後方突如其來的撞擊力道強大，把陳男震得從駕駛座上彈起，剎車疑似因此鬆開，導致大都會客運往前推行，壓倒林姓女子，林女丈夫則幸運躲過一劫。

▲▼ 喜來登飯店旁機車、公車碰撞，路人壓車底無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，謝女因認為前方大都會客運馬上就會轉彎，所以並未變換車道，而是選擇直行且未減速，撞擊後也不知道自己追撞鬧出人命，還在路旁與人聊天，至於陳男則是被撞得頭暈腦震盪，下車後找地方借廁所紓解不適，2人當下都沒有意識到事情的嚴重性。

車禍死者家屬不滿2名司機的犯後行徑，堅持提告嚴懲，案經台北地檢署檢察官複訊後，依過失致死罪嫌，諭令造成1死15傷的謝女交保30萬元、陳男交保10萬元，17日晚間分別由所屬業者協助籌錢辦保後離開北檢。

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