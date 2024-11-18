撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段（喜來登飯店附近）17日上午發生奪命車禍！一輛大都會公車在斑馬線前禮讓行人時，遭後方一輛大有巴士公車追撞，釀成1死15傷，其中大有巴士23歲謝姓女駕駛被媒體拍到，她在現場露出燦笑、玩手指，神情自若，彷彿置身事外。

▲公車女駕駛追撞釀1死15傷，在現場露出燦笑、玩手指。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

回顧整起事發經過，大都會客運49路公車54歲陳姓司機17日上午9時許，在忠孝東路路口禮讓行人通過斑馬線時，遭後方由23歲謝姓女駕駛開的大有巴士212路公車追撞上，導致大都會公車輾過林姓女行人後，再撞上對向計程車才停下。

警消獲報到場處理，趕緊將已無生命跡象的女行人救出，但人仍因傷勢過重宣告不治。據了解，50歲林女與鄒姓丈夫感情相當要好，事發時夫妻倆到中正區散步、吃飯，不料，過馬路時卻遭捲入車底輾斃。而林女丈夫目睹這一幕悲痛不已，遺體相驗時整個人魂不守舍、神情呆滯，彷彿仍不敢相信妻子已離世。

面對整起事故，謝姓女駕駛則稱「失憶了」、「不知道」，聽到撞擊聲後，就看到玻璃碎片噴飛，除此之外，謝女還被拍到，她肇事過後在現場低頭玩手指，表情輕鬆，甚至露出燦笑，事不關己的態度令死者家屬既氣憤又傷心，堅持提告嚴懲，目前全案依過失致死罪移送法辦，謝姓女駕駛、陳姓駕駛分別以30萬元、10萬元金額交保。