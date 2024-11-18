　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段（喜來登飯店附近）17日上午發生奪命車禍！一輛大都會公車在斑馬線前禮讓行人時，遭後方一輛大有巴士公車追撞，釀成1死15傷，其中大有巴士23歲謝姓女駕駛被媒體拍到，她在現場露出燦笑、玩手指，神情自若，彷彿置身事外。

▲公車女駕駛追撞釀1死15傷，在現場露出燦笑、玩手指。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲公車女駕駛追撞釀1死15傷，在現場露出燦笑、玩手指。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

回顧整起事發經過，大都會客運49路公車54歲陳姓司機17日上午9時許，在忠孝東路路口禮讓行人通過斑馬線時，遭後方由23歲謝姓女駕駛開的大有巴士212路公車追撞上，導致大都會公車輾過林姓女行人後，再撞上對向計程車才停下。

▲公車女駕駛追撞釀1死15傷，在現場露出燦笑、玩手指。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警消獲報到場處理，趕緊將已無生命跡象的女行人救出，但人仍因傷勢過重宣告不治。據了解，50歲林女與鄒姓丈夫感情相當要好，事發時夫妻倆到中正區散步、吃飯，不料，過馬路時卻遭捲入車底輾斃。而林女丈夫目睹這一幕悲痛不已，遺體相驗時整個人魂不守舍、神情呆滯，彷彿仍不敢相信妻子已離世。

面對整起事故，謝姓女駕駛則稱「失憶了」、「不知道」，聽到撞擊聲後，就看到玻璃碎片噴飛，除此之外，謝女還被拍到，她肇事過後在現場低頭玩手指，表情輕鬆，甚至露出燦笑，事不關己的態度令死者家屬既氣憤又傷心，堅持提告嚴懲，目前全案依過失致死罪移送法辦，謝姓女駕駛、陳姓駕駛分別以30萬元、10萬元金額交保。

▲公車女駕駛追撞釀1死15傷，在現場露出燦笑、玩手指。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋
球迷拿「道歉表」場外下跪中華隊！啦啦隊女神突闖入盯場
23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴
23歲公車女司機遭爆「技術差、飆罵乘客」　同事回應了
23歲公車女駕駛玩手指　燦笑畫面曝光
陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

2公車追撞釀1死15傷　北市開罰大都會客運、大有巴士各9萬元

北捷又爆衝突！2對情侶車廂互推叫囂　眼鏡男狂吼「叫安保」

公車追撞1死15傷！23歲女駕駛遭爆黑歷史　站長證實曾被投訴

23歲肇事女運將遭爆「技術差、飆罵乘客」　大有巴士同事回應了

宜蘭地院法官張軒豪酒駕判4個月！7年前曾肇逃　恐遭扣薪4個月

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

台南地區農會總幹事A獎金1136萬　涉背信收押起訴...離譜手法曝

關渡大橋科技執法上路　首月取締506件！國庫至少進帳30萬

勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

「小王煮瓜」筷子纏衛生紙、肉末！衛生局稽查抓「5衛生缺失」

金正恩放話「無上限」增強核武能力！　下令做好戰爭準備

吉力吉撈3分砲炸裂　「跑回本壘1動作」網笑翻：教練進傷兵名單

趕上班門沒關好！住台老外回家見「1幕」超吃驚...網2派論戰

力領科技20日起競拍　12月10日掛牌上市

找工作電話一直響！她不解「為什麼不用信件」　過來人卻讚：超賺

日本贏球瞬間！前旅日雙投休息室開心比YA引熱議

張書豪出道尺度最大床戲！　被人「有頻率碰撞身體」真實心聲曝光

打爆澳洲！台南Josh「無畫面直播」破百萬　網驚：超過大巨蛋人數

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

社會熱門新聞

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

獨／派出所淪偷拍片場　女警+女大生慘成影中人

勞發署女分署長疑逼死職員　「把自己當皇帝」超硬背景公開

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

獨／偷拍警藏海量私密片　女警驚知受害氣到哭了

職員輕生內幕　勞發署超地獄環境曝光

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

勞發署霸凌音檔曝　女分署長質問：欸看口

幸福生活被撞碎！夫慟提告2司機求重判

餅店老闆躺賓士半身露車外　竟是被酒後代駕丟包

更多熱門

相關新聞

肇事女運將遭爆黑歷史　大有巴士同事回應了

肇事女運將遭爆黑歷史　大有巴士同事回應了

台北市忠孝東路一段昨(17日)上午傳出公車追撞死亡事故，一名50歲林姓女子過馬路時，遭被推撞的公車撞上、當場捲入輪下，經送醫搶救後宣告不治死亡。而後方肇事、追撞前車的大有巴士23歲謝姓女駕駛事後被網友爆料出態度不佳、開車技術差等黑歷史。對此，大有巴士同事回應，謝女平時很正常、相處融洽，沒有什麼奇怪的地方，事發後已遭公司停派，「大有巴士也很感到遺憾，跟家屬說聲抱歉。」

行人地獄「黑夜死亡比白天多1倍」　交長：改善行穿線照明

行人地獄「黑夜死亡比白天多1倍」　交長：改善行穿線照明

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

公車追撞1死15傷　女駕駛不知出人命還嘻笑聊天

台南小黃左轉擦撞2行人慘了　警將舉發

台南小黃左轉擦撞2行人慘了　警將舉發

遊覽車逆撞　23歲女騎士「瞬間移動」逃死劫

遊覽車逆撞　23歲女騎士「瞬間移動」逃死劫

關鍵字：

公車女駕駛行人燦笑影音

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面