　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團18日召開記者會，宣示周三內政委員會將排審《選罷法》，調整罷免規定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「《選罷法》的25%罷免門檻太低，罷免票數應高於當選票數！」國民黨立院黨團今（18日）召開記者會，確定周三內政委員會將排審《選罷法》。國民黨立委許宇甄表示，其他國家若要罷免，門檻甚至是50%，國民黨不更動25%門檻，但至少罷免票數要超過當選票數。但民眾黨支持加嚴罷免連署的要件跟程序，對於罷免門檻則認為這時候不適合更動，與藍立場明顯不同，被問到有沒有信心通過？黨團書記長林思僅說，這對所有民選公職有利，盼綠別再阻擋。

林思銘指出，選舉、罷免是《憲法》賦予民眾的基本權利，但涉及民代與縣市首長等民選公職，若只有25%的門檻其實顯得太低，但他們不修正25%門檻，但要加上「罷免票數大於當選票數」的限制。他強調，以基隆市長謝國樑為例，以9萬多票當選，但7萬多票就可以罷免，這樣其實反而是反民主。

林思銘呼籲民進黨不要用罷免操弄國會，並想想為何今年國會選舉會失去多數，「58.9%民眾不贊成現行制度，用少數否決多數民意！」若再繼續使用大罷免戰略，只會讓更多人對於民進黨破壞民主法治的行為感到反感，也提醒民進黨立院黨團不要在周三的內政委員會暴力杯葛修法。

許宇甄也說，目前罷免的雙低門檻，「成案條件低」與「通過門檻低」，恐讓罷免成為有心人進行政治報復的手段，且根據新國會智庫的民調，56%民眾支持修正《選罷法》門檻，40歲以下年輕人更高達57.6%，避免罷免被濫用，希望能更嚴謹的面對罷免制度、避免少數推翻多數。

許宇甄的提案將罷免提議修正為「就職滿1年」，還有「罷免票數需高於當選票數」。國民黨立委翁曉玲也說，先進國家如日本、德國與韓國，贊成罷免的人數都要選舉人的50%，台灣25%的門檻太低，但他們仍維持門檻，只是要超過當選票數。她甚至提及法國說，法國沒有罷免制度，主要就是擔心民粹讓民選公職輕易改變立場，不利政治運作。

對法案通過有沒有信心？林思銘回應，此法案是跨黨派適用，可讓所有民選公職能更順利推動政見，對於法案通過有信心，並喊話民進黨不要再暴力杯葛、理性討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣啦啦隊雨中熱舞！　感動日本球迷
中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了　她喊：台灣人很誇
公車2司機當下未察覺出大事　23歲女駕駛還嘻笑聊天
獨／警藏海量私密片　多名女警氣到哭了
中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征
球迷喊話「4強就給100萬」：納稅錢花在這就對了
韓美女主播遊菲遭餵毒「矇眼綁住手」　恐怖過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

王鴻薇稱沒動到罷免門檻　吳思瑤揭關鍵：耍國會、騙社會

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

除了見拜登、石破茂　台灣APEC代表林信義、星總理黃循財也有會談

迎擊中國資訊戰　蔡明彥揭「主動防禦」：每週都有開會

上百律師抗議修憲訴法　翁曉玲再戰：你們拿多少民進黨標案？　

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

遭基進黨告發違反國安法　翁曉玲怒：你們無法無天！是違憲政黨

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

盼賴清德派韓國瑜赴美賀川普就職　藍委讚「一石三鳥」好選擇

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

雲林車禍

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

王鴻薇稱沒動到罷免門檻　吳思瑤揭關鍵：耍國會、騙社會

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

除了見拜登、石破茂　台灣APEC代表林信義、星總理黃循財也有會談

迎擊中國資訊戰　蔡明彥揭「主動防禦」：每週都有開會

上百律師抗議修憲訴法　翁曉玲再戰：你們拿多少民進黨標案？　

周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

遭基進黨告發違反國安法　翁曉玲怒：你們無法無天！是違憲政黨

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

盼賴清德派韓國瑜赴美賀川普就職　藍委讚「一石三鳥」好選擇

12強賽台灣球員拚佳績　古巴翻譯曝學生志工暖舉：聰明又有愛心

天乾物燥！金門「雜草紙箱起火」　白煙竄天險波及民宅

快訊／台股收盤大跌196.23點　台積電跌10元至1025

美日澳防長提反對武力改變現狀　總統府：台海是全球和平必要元素

快訊／板橋男住戶4F墜落！當場無呼吸心跳　送醫搶救中

《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺

疑男女糾紛…長髮熱褲女抬腿猛踹！持拖把「狂砸路邊BMW」3分鐘

大巨蛋發動「地鳴」幫日本加油！藤平尚真感動：謝謝台灣每個人

獨／偷拍女警＋女大生！變態警竟調「酒店區」派出所...基層爆了

最不建議吃燙青菜！名醫親吐原因　「激推1煮法」營養全保留

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

國民黨前議員辭世！享壽80歲

台灣民意基金會民調／憲法法庭權威遇挑戰？　國改釋憲4成3不接受

台灣向美方查證　習近平、拜登公開或私下會晤都未提「賴清德」

擬延長柯假單　民眾黨今開中委會

習近平首次點名賴清德？　國安局：不排除是認知作戰操作

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

遭告發違反國安法　翁曉玲怒：基進黨違憲

盼賴派韓國瑜赴美賀川普　藍委：一石三鳥

籲賴清德應盡速出訪！　黃暐瀚揭「扁馬蔡」上任3個月內就已規劃

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

綠委提修法增「呂禮詩條款」　退役校官若損國家尊嚴可砍退俸

薄瓜瓜來台娶妻　蔡明彥不評論個案：國安角度關切二部分

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

黃國昌反對更動罷免門檻　藍黨團這樣說

更多熱門

相關新聞

遭告發違反國安法　翁曉玲怒：基進黨違憲

遭告發違反國安法　翁曉玲怒：基進黨違憲

台灣基進黨認為國民黨立委翁曉玲自稱是中國人，與欲刪除「吳斯懷條款」涉及違法，今（18日）赴高檢署告發翁曉玲違反國安法第2條及第7條，並怒嗆國民黨黨主席朱立倫，不開除翁曉玲的黨籍就是支持她的主張。翁曉玲稍早對此回擊，台灣基進黨綱稱要消滅中華民國、打倒國民黨，他們這樣的行為已經構成憲法上的違憲政黨，地檢署該去偵辦了。

盼賴派韓國瑜赴美賀川普　藍委：一石三鳥

盼賴派韓國瑜赴美賀川普　藍委：一石三鳥

國民黨前議員辭世！享壽80歲

國民黨前議員辭世！享壽80歲

慶祝國民黨130年　蘇清泉：全力打拚屏東發展

慶祝國民黨130年　蘇清泉：全力打拚屏東發展

「這案」違憲半年沒下文　藍委酸綠藐視大法官

「這案」違憲半年沒下文　藍委酸綠藐視大法官

關鍵字：

國民黨選罷法林思銘許宇甄黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面