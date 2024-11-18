周三選罷法再闖關！國民黨批門檻不合理　喊話綠營「回頭是岸」

▲國民黨團18日召開記者會，宣示周三內政委員會將排審《選罷法》，調整罷免規定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「《選罷法》的25%罷免門檻太低，罷免票數應高於當選票數！」國民黨立院黨團今（18日）召開記者會，確定周三內政委員會將排審《選罷法》。國民黨立委許宇甄表示，其他國家若要罷免，門檻甚至是50%，國民黨不更動25%門檻，但至少罷免票數要超過當選票數。但民眾黨支持加嚴罷免連署的要件跟程序，對於罷免門檻則認為這時候不適合更動，與藍立場明顯不同，被問到有沒有信心通過？黨團書記長林思僅說，這對所有民選公職有利，盼綠別再阻擋。

林思銘指出，選舉、罷免是《憲法》賦予民眾的基本權利，但涉及民代與縣市首長等民選公職，若只有25%的門檻其實顯得太低，但他們不修正25%門檻，但要加上「罷免票數大於當選票數」的限制。他強調，以基隆市長謝國樑為例，以9萬多票當選，但7萬多票就可以罷免，這樣其實反而是反民主。

林思銘呼籲民進黨不要用罷免操弄國會，並想想為何今年國會選舉會失去多數，「58.9%民眾不贊成現行制度，用少數否決多數民意！」若再繼續使用大罷免戰略，只會讓更多人對於民進黨破壞民主法治的行為感到反感，也提醒民進黨立院黨團不要在周三的內政委員會暴力杯葛修法。

許宇甄也說，目前罷免的雙低門檻，「成案條件低」與「通過門檻低」，恐讓罷免成為有心人進行政治報復的手段，且根據新國會智庫的民調，56%民眾支持修正《選罷法》門檻，40歲以下年輕人更高達57.6%，避免罷免被濫用，希望能更嚴謹的面對罷免制度、避免少數推翻多數。

許宇甄的提案將罷免提議修正為「就職滿1年」，還有「罷免票數需高於當選票數」。國民黨立委翁曉玲也說，先進國家如日本、德國與韓國，贊成罷免的人數都要選舉人的50%，台灣25%的門檻太低，但他們仍維持門檻，只是要超過當選票數。她甚至提及法國說，法國沒有罷免制度，主要就是擔心民粹讓民選公職輕易改變立場，不利政治運作。

對法案通過有沒有信心？林思銘回應，此法案是跨黨派適用，可讓所有民選公職能更順利推動政見，對於法案通過有信心，並喊話民進黨不要再暴力杯葛、理性討論。