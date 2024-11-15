女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

▲小倆口激戰2回，結果女友懷孕了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

外射仍有可能懷孕！一名男網友透露，第一次出遊壞壞，他沒準備保險套就激戰，還稱「因為還處於興奮狀態，所以又插進去做一次」，事後女友也沒吃避孕藥，如今驗到2條線，讓原PO崩潰求助，交往3個月就要當爸爸，「會不會太快了？」引發全場網友狂酸「可憐這孩子了，爸媽都沒腦袋！」

一名男網友在Dcard表示，上個月與女友出遊3天2夜，晚上親吻愛撫時，氣氛到了便開始情慾流動，但兩人並未準備保險套，「女友也沒說什麼，最後無套外射」，不料原PO仍處於興奮狀態，「所以又插進去做一次，一樣射在外面！」

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原PO說，激戰2回合結束後，有詢問女友是否要吃避孕藥，但得到不用，「有射外面就好」的答案。

直到這幾天，女友來說生理期還沒來，甚至已遲到5天，買了驗孕棒竟呈現2條線。對此，原PO崩潰求問，「這是我跟她第一次發生關係...女友說如果有要生下來，剛交往三個月我就要當爸爸，會不會太快了？」

事後，女友還說，這幾天她感到不舒服，頭有點發燒，聞到噁心味道有乾嘔的情形，卻不願去醫院檢查，甚至兩人在房間抱睡時，女友竟說想要親密連結，嚇得原PO拒絕。

而女友似乎還是狀況外，自稱經期本來就不穩，要原PO不要那麼緊張「沒事的」，讓原PO崩潰不已。

底下網友紛紛看傻，「射完馬上又放進去跟內射有什麼不一樣？」「可憐這孩子了，爸媽都沒腦袋」、「直接去看婦產科，然後外射還是會有機會懷孕的，性知識需要補足了」、「建議你去把健康教育重新讀一遍，另外，你的行為跟內射沒差別」、「爽一時，苦一輩子」、「200%懷孕了」、「我朋友靠外射生了兩個」、「再驗一次一樣的話，懷孕機率很高」；但也有人質疑真實性，「我猜這篇是反串」。