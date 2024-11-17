情侶薪水差4萬！「共同帳戶平均分攤」女友喊不公平　網戰翻

▲原PO和女友想法不同。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有些情侶會使用共同錢包、共同帳戶，近日有網友發文表示，他的月薪8萬元，每月會轉32K到共同帳戶，女友則是月薪4萬元，會轉28K，然而，對方最近卻覺得他很不體貼，因為這樣的轉法根本無法存錢。貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「堅持和女友均分共同支出被說很不體貼」為標題發文，提到他與女友都是剛畢業的新鮮人，每月收入分別為8萬與4萬，他們的共同支出包含房租和水電費等，都是從共同帳戶支付。

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原PO透露，他每月都會轉3萬2000元到共同帳戶，女友則轉2萬8000元。然而一段時間後，女友卻認為這樣的分擔方式不公平，因為這樣她根本無法存到錢，覺得應該按照薪資比例來分攤會比較公平。原PO則認為，他們的共同支出都與個人無關，對分應該是合理的，大家怎麼看呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼一個月要到6萬？女生剩1萬2能用，抱怨是正常的，你薪資較高無感也是正常，還佔不到一半」、「你有想過他每個月只剩1萬2能用嗎？沒有，你只想到你自己」、「現在流行防衛性社交，價值觀不同真的不用爭辯，我們不吵、不鬧、不說服對方」、「憑什麼薪水比較多的人要出多一點，背後的努力跟辛苦也不是共同負擔的呀」。

也有網友認為，「理性上我覺得AA沒事，感性上我不會跟你繼續在一起，寧可自己搬出去」、「合理，但感情公平有用嗎」、「文中花費看來是公平的，但感情中本來就沒有公平這件事情，感覺你太計較公平」、「合理也公平，但要論體貼也確實不體貼，畢竟她個人的開銷只剩1萬2可運用，老實說就是超過她的負荷，我覺得你們的薪資差距不太適合用共同帳戶就是了」。