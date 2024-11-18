陸對抗「無人機蜂群」殺手鐧　高功率微波「電磁脈衝」珠海航展現蹤

▲中國航天科工集團研發的FK-4000微波武器。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年陸續傳出自行研發微波武器的傳聞，直至本屆2024珠海航展上，大陸國產微波武器才真正公諸於世，露出廬山真面目。據悉，中國兵器集團在航展中展示出兩種高功率微波武器系統，分別為「颶風2000」和「颶風3000」，此外，中國航天科工集團也推出一款可安裝在卡車上的FK-4000微波武器。

▲中國兵器集團展示出的國產高功率微波武器裝備。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，隨著無人機技術的飛速發展，全球各國的軍隊在戰場上越來越多地使用無人機來進行偵察和攻擊。然而，傳統的防空系統對這些小型、靈活的空中目標並不總是有效。在這一背景下，高能微波武器作為一種新型的反無人機手段應運而生，並在實際作戰中展現出顯著的優勢。

高功率微波武器是一種通過定向發射高功率電磁脈衝來干擾、毀傷敵方精密電子儀器及電子設備，甚至殺傷敵方人員的新型武器裝備。其原理是使用工作在1至300GHz、輻射功率為數十吉瓦的高能微波脈衝來摧毀敵方電子信息系統中的關鍵電子器件、電腦網路和傳感器，引爆彈頭和燃料庫，或者讓敵方人員產生生理上的不適。

中國兵器集團推出的自製「颶風2000」高功率微波系統由安裝在8×8輕型裝甲車底盤頂部的大型平面陣列組成，功能推估是用於目標探測和追蹤，其底座看似625E型自走式短程防空系統中使用的車輛相同，或為其變體或衍生產品。

「颶風3000」比「颶風2000」更大，安裝在陝汽SX2400/2500系列8輪卡車上，同樣有平面陣列和雷達。外界推測，「颶風2000」應該主要用於野戰機動伴隨防空，「颶風3000」可能會用於關鍵地區的定點防空任務。

大陸國產高功率微波武器的亮相，代表著相關領域已取得重大突破，並可進軍國際軍火市場。高能微波武器作為一種具有強大反無人機能力且相對成本較低的選擇，未來將成為大陸在此類裝備出口領域的重要國家之一。