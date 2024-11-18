考量國安風險！　川普恐先驅逐「無證中國役齡男子」

▲消息指出，川普要下手驅逐的首批對象就是「役齡」的無證中國籍男性。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）的移民政策深獲選民支持，如今有消息指出，考量到國安問題，川普要下手驅逐的首批對象，就是「役齡」的無證中國籍男性。

根據NBC報導，川普承諾上任後將進行大規模的非法移民驅逐行動，而消息人士稱，考量到國安問題，首批目標可能是役齡的無證中國籍男性。數據顯示，光是2022至2024財政年間，透過美國南北邊境入境的無證中國籍移民，就從2.7萬人增至超過7.8萬人。

川普多次聲稱來自中國的「適齡服役」男性正在準備在美國組建軍隊。他曾在4月的一場造勢活動上表示，「他們來自中國，過去幾個月有3.1萬人到3.2萬人入境，他們大多是役齡男性。聽起來像是，他們是不是打算在我們國內組建一支小型軍隊？」

川普競選團隊的發言人未回應置評請求。

亞裔法律辯護與教育基金會（Asian American Legal Defense and Education Fund）執行董事李博（Bethany Li）指出，針對中國籍社區的行動早有跡象可循，部分州法律限制中國籍人士購買房產，以及川普時代的「中國倡議」（China Initiative）計劃

根據移民政策研究所（Migration Policy Institute）的數據，拜登政府的驅逐人數正接近川普執政期間的水平。自2021財年初至2024年2月，拜登政府已驅逐了110萬人，而川普第一任期內的驅逐人數為150萬。