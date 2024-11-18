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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣向美方查證　習近平、拜登公開或私下會晤都未提「賴清德」

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲拜登、習近平會面。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，16日與美國總統拜登（Joe Biden）會晤。較為罕見的是，中國官媒釋出訊息指稱，習近平首次公開點名總統賴清德。不過據了解，我相關單位向美方確認，不論是公開或私下談話，都沒有提到「賴清德」三個字；而國安局長蔡明彥18日上午也指稱，不排除是中方的認知操作。

根據中國官媒昨日（17）釋出的訊息，習近平與拜登除了談及中美關係，特地強調中方4大紅線和底線，「台灣問題」放在首位。習近平甚至再次告知美方想要維護台海和平，要認清賴清德和民進黨「台獨」本性，「慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」

特別的是，這是習近平罕見點名台灣領導人，更是首次直接點名賴清德；不過，僅有官方媒體的文字敘述，並沒有釋出相關畫面。再進一步觀察中國官方的社群媒體，目前也還未出現過往大力操作的痕跡，同樣也沒有習近平點名賴清德等相關畫面釋出。

對此，我國相關單位向美方確認，不論是公開或私下談話，都沒有提到「賴清德」三個字。國安局長蔡明彥18日上午赴立法院接受媒體訪問時也表示，比對美國白宮官方新聞稿，加上針對中共領導人談話判斷，比較少有直接點名台灣領導人的狀況，因此不排除「點名賴清德」的訊息是認知作戰的操作。

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