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美候任國安顧問瓦爾茲：台灣地位極為重大

▲▼共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普提名聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）出任白宮國家安全顧問。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖漢原紐約17日專電

美國總統當選人川普提名聯邦眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問，瓦爾茲近期在公開演講指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大，即使中國解放軍數量超越美國，美國的軍事力量必須準備好。

瓦爾茲（Mike Waltz）是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，曾在戰場出生入死，也於五角大廈擔任重要幕僚，極度熟悉美國當前國力與軍力狀況，近期出版新書「艱難事實：像綠扁帽部隊思考與領導」（Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret），認為中國是當今美國最大的威脅。

瓦爾茲6年眾議員期間，因長期擔任國防首長幕僚，在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

▲▼共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）曾於2022年訪問台灣。（圖／翻攝自X／@RepWaltzPress）

▲瓦爾茲曾於2022年訪問台灣。（圖／翻攝自X／@RepWaltzPress）

他今年10月在獲任命前，於雷根基金會（Reagan Foundation）公開演講中，就當前美中情況指出，中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡，要取代美國成為全球領袖，並認為西方價值也走下坡，卻想要用極權科技監控取代，掌控的第一步是西藏，下一步是香港，再來是台灣。

他說：「台灣的影響不光是掌握全球8成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。」

對於美國該如何因應當前形勢，瓦爾茲指出，美國軍事力量必須準備好。即使中國海軍與太空軍數量已超越美國，中國核武數量不是以2倍，而是3倍數成長，形勢接近1930年代德國納粹建軍規模，但德國當時沒有拒止美國的意圖。

他認為未來的美國總統不應該從坦克對坦克，船艦對船艦的概念思考。如果他們（中國）要攻擊美國，會先拒止，透過網路攻擊美國港口，水資源和油管。他們的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），不光是間諜行動，而是在美國系統埋下網路定時炸彈，首波攻擊將在空中和網路。

瓦爾茲是川普（Donald Trump）的長期支持者，認為華盛頓體系必須改革，軍令與裝備系統都存在官僚主義問題，導致美國國力與美軍戰力降低，面對中國競爭形勢嚴峻。

他舉例，中國人知道未來整個經濟將依靠太空網路，包括農業、導航、銀行與即時物流，他們已發展並全面控制，也讓美國經濟陷入黑暗。「無論你是愛還是恨川普，他擔任總統時的直覺是，如果在太空排第2就不可能在地面當第1，美國必須保衛自己的資產」。

他說，川普當時直覺知道這件事，並帶頭提出執行細節，但那時的空軍部長聽了反對太空部隊將軍們的說法後，沒有興趣，他們都討厭這想法，那位部長之後被川普推文炒了。不過一個星期後，那些將軍們跑到他辦公室來詢問如何成立太空軍。

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