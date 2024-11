澳日美防長會談　聯合聲明強調台海和平重要性

▲日本防衛大臣中谷元(立者左起)、澳洲國防部長馬勒斯和美國國防部長奧斯汀17日齊聚達爾文舉行會談。(圖/翻攝自X)

文/中央社

澳洲、美國及日本國防部長今於澳洲北部達爾文(Darwin)舉行會談,並在會後發表聯合聲明,強調台灣海峽和平與穩定的重要性,呼籲以和平方式解決兩岸議題。

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)、美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)及日本防衛大臣中谷元今日齊聚達爾文,針對三國國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島局勢等展開對話。

三國防長在聯合聲明中,強調台灣海峽和平與穩定的重要性,呼籲以和平方式解決兩岸議題。

In Darwin, I participated in the 14th Trilateral Defense Ministers Meeting with Australia and Japan. Today, we continue to build on the significant progress our three countries made over the last four years. Our trilateral cooperation has never been stronger. pic.twitter.com/G5j8MPxrLb