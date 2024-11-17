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以色列總理住所遭襲「閃光彈落庭院」！　1個月內第二次

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲ 納坦雅胡住家遭閃光彈襲擊。（圖／路透）

文／中央社

兩枚閃光彈今天落在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）位在中部城市塞沙里亞（Caesarea）的住所附近，以色列國家安全局（Shin Bet）稱此為「嚴重」事件。

法新社和路透社報導，以色列國家安全局與警方發布聯合聲明表示，「兩枚閃光彈落在總理住所外的庭院內。」

他們說，「事件發生時，總理及其家人並不在屋內。目前已展開調查。這是一宗嚴重事件，且代表危險升級。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）譴責這一事件，並警告「公共領域發生的暴力行為增加」。

赫佐格在社群媒體平台X發文表示，「我已與國家安全局局長通過話，並表達有迫切需要來進行調查，盡快處理這起事件的相關人士。」

目前還不清楚發射這些閃光彈的幕後主使。

納坦雅胡這間住所10月19日也曾遭無人機攻擊，黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）後來出面宣稱是他們所為。

納坦雅胡當時指控真主黨企圖暗殺他和他的妻子。

以色列軍隊與真主黨自2023年10月以來就一直隔空交火。以方並於今年9月底升高打擊真主黨的力道，除轟炸黎國南部和東部大片地區，也地面入侵邊境村莊。（譯者：陳昱婷／核稿：蔡佳敏）

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