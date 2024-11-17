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拜習取得共識！AI在軍事應用有潛在風險　核武該由人類控制

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲拜登和習近平都有共識，核武該由人類而非AI控制。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登與中國國家主席習近平16日舉行會談，雙方一致認為，核武器的使用應由人類而非人工智慧（AI）來決定，並強調各國應審慎評估AI在軍事應用中的潛在風險。這場討論被視為2國在核武與AI這2個長期停滯的議題上，邁出了具有突破性意義的第一步。儘管2國目前暫時還未明確提出是否會展開進一步行動，但已為雙邊對話開啟新契機。

據路透社報導，近幾個月來，美國不斷嘗試與北京重啟核武談判，並在11月短暫恢復官方級別的核武談判。然而，談判此後卻陷入停滯，一名美國高官更公開對中國的反應表示失望。目前，雖然半官方的交流已經恢復，但正式的核軍備談判短期內仍無望啟動，而美國也對中國快速發展核武一事感到擔憂。

近年來，中國迅速擴充核武庫。五角大廈估計，中國目前已擁有約500枚核彈頭，而相關數量到了2030年或將超過1000枚，屆時中國的核武大多數可能達到更高戰備水平。同時，中國已具備「核三合一」能力，並持續現代化其核計畫。雖然中國堅持「不先使用核武」政策，但其快速增強的軍事實力仍引發美國的高度關切。

此外，美中2國今年5月也在日內瓦舉辦了有關AI議題的雙邊會談，不過雙方並未涉及核武決策問題。報導稱，拜習本次的會談首次將AI與核武控制聯繫，展現2國在全球安全挑戰中的合作意圖。儘管分歧仍存，但雙方的共同表態為未來深化對話奠定了基礎。

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