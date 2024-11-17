快訊／狂賀中華隊晉級！4大超商「贏球優惠」來了　買1送1限時開搶

▲四大超商祭出優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊16日對戰澳洲隊，在攸關晉級的關鍵戰役中以11比2力克對手，加上日本以7比6驚險勝古巴，台日攜手前進4強。為此，各大超商再度狂撒優惠，7-11將於11月18日至19日推出「CITY CAFE厚乳拿鐵」買2送2、CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1等；全家推出「特大經典美式、威德運動補給飲料」買1送1，萊爾富「特大杯全品項」買1送1。

7-ELEVEN

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11/18 00:00 -11/19行動隨時取限時開賣！

CITY CAFE厚乳拿鐵 買2送2。

CITY PEARL珍珠焙火烏龍 買2送1。

桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1。

門市優惠活動11/18-11/19

思樂冰大杯全口味買1送1。

還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

全家

全家歡慶中華隊勝利，11月18日上午10:00-23:59在APP「隨買跨店取」開賣：

「特大經典美式」買1送1。

「威德運動補給飲料」買1送1。

萊爾富

即日起至11月18日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯商品包含：

冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味）、人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味）、冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品，不同價者以2件5折計算。

OKmart

全台門市應援優惠，全面啟動！即日起-11/20期間：

1. 指定糖餅：買 1 送 1，甜蜜再加倍！

2. OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」：護嗓草本飲，每杯 39 元（原價 55 元）！

3. Dlucio 氣泡酒：加 1 元多 1 件，舉杯助陣更歡樂！

4. OKchoice 爆米花：兩種口味任選 3 件只需 99 元，勝利 99！