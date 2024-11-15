中華隊2連勝！球迷分析曝「晉級四強2關鍵」：今天幫日本加油

▲許多網友大讚中華隊今年的表現。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣隊在世界12強預賽2連勝，目前暫時領先B組。就有網友指出，B組最強的日本隊，有很高的機率可以拿下五連勝，若照這個劇本走，所有隊伍和日本對戰都會多一敗，目前澳洲已經輸日本，接下來台灣只要贏澳洲，拿下第三勝，台灣就可以順利晉級了，「幫日本加油拿下五連勝」。

有網友在PTT發文，分析目前的戰況，「日本五連勝的話，台灣只要贏澳洲就晉級了」，大家都預期日本會以五連勝的姿態晉級，代表所有隊伍和日本對戰都會多一敗，「那除了台灣隊外，不會有四勝一敗的隊伍出現」，只要台灣贏澳洲，至少會有三勝，對古巴那場就不重要了，「因為古巴最多就二勝三敗，不會和台灣有同戰績的可能」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，有機會拿到三勝二敗的隊伍有南韓、澳洲、多明尼加，但目前台灣已經贏了南韓跟多明尼加，「光是比對戰關係就可以直接晉級了，連TQB都不用算，也不用管對古巴隊的勝負」，如果周六台灣輸給日本，那周日就幫日本加油，「希望他們能照預期拿五連勝，我們周日贏澳洲就會以分組第二晉級四強」。

▲世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



貼文曝光，掀起網友討論，「這個是最單純的劇本沒錯，但澳洲不好打」、「韓多古都只能全力打日本了，雖然日本很難輸但沒有一定不輸」、「偏偏這時候就是會輸最軟那隊，劇本都會背了」、「不管放不放日本，澳洲是一定要抓，古巴可以最後一天再說」、「這前提是日本不能翻船，日本只要一翻我們就沒了」。

許多網友看好中華隊的表現，「有點骨氣，這屆中華隊真的出乎我意料」、「有點骨氣，努力抓下每一場」、「想辦法拿下每一場就對了啦」、「全力專注每場球就對了」、「沒有再抓放的，今年就是要全部輾過去」、「日本搞不好輸韓國多明尼加，我們全力打每一場吧」。