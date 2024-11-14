快訊／賀中華隊二連勝！超商再祭咖啡「買1送1、買2送2」優惠狂發

▲7-11慶祝二連勝，精品大杯美式「買2送2」、珍珠奶茶「買2送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2024世界棒球12強賽今（14日）持續在台北大巨蛋舉行，中華隊迎戰多明尼加以2比1獲得勝利，也是繼昨日對戰韓國後的二連勝。各大超商再度狂撒優惠，7-11將於11月15日至16日推出「精品大杯美式」買2送2、珍珠奶茶買2送1；全家推出「經典美式、Famicollection檸檬氣泡水」買1送1，萊爾富「特大杯全品項」買1送1。

★7-ELEVEN

7-11「OPENPOINT行動隨時取」慶祝二連勝，在11月15日至11月16日推出：



CITY PRIMA精品大杯美式，買2送2。

CITY PEARL珍珠奶茶，買2送1。

舒跑Energy能量飲料250ml，買2送2。

浪味仙-田園蔬菜口味，買1送1。

7-11門市慶祝二連勝優惠，在11月15日至11月16日推出：

思樂冰大杯全口味，買1送1

▲超商二連勝優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家歡慶二連勝，11月15日上午10:00-23:59在APP「隨買跨店取」開賣：

「經典美式」買1送1。

「Famicollection檸檬氣泡水」買1送1。

▲▼歡慶中華隊二連勝，全家推出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市11月15日推出「Hi café 特大杯全品項」任選買1送1，不同價者以「兩件5折」計算。

▲Hi café特大杯全品項買1送1。（圖／業者提供）

Hi café特大杯商品包含：

冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）。

人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/草莓/洛神花口味，單杯原價55元）、冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元）。

冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品，不同價者以兩件5折計算。

★OKmart

OKmart 在11月15日推出：OKCAFE大杯莊園美式、拿鐵「買2送1」，極淬莊園美式、拿鐵「買2送1」。

即日起至11月17日：OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，勝利價$39元。