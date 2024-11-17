桃園查獲含蘇丹紅薑黃粉　衛生局令今天午夜前下架

▲桃園擴大抽驗調味辛香料。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局17日表示，該局昨日接獲北市衛生局通知，抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」也檢出蘇丹色素1號，隨即派員至工廠進行稽查，經追查發現2項違規產品「純印度薑黃粉」與「生機薑黃粉」屬同批原料，已全數銷售至全聯，要求業者於今日24時完成下架，倘查獲未如期下架，將依食安法處3萬元至300萬元罰鍰。

市府衛生局說明：為加強食品安全，該局於本(11)月進行擴大抽驗，對市售調味辛香料進行檢查。此次抽查涵蓋83件咖哩粉、薑黃粉及辛香料，來自網路購物、賣場、餐廳及工廠等多個渠道。結果顯示，有2件產品檢出蘇丹色素1號，違反標準（不得檢出），分別為日前食藥署已發布的濟生公司生產的薑黃粉，以及桃園市衛生局在全聯福利中心抽檢的健康日記生醫(股)公司之「生機薑黃粉」（有效日期：2026.06.18）產地皆為印度。

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由於衛生局昨日也接獲北市衛生局通知，抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026/06/07）也檢出蘇丹色素1號，隨即派員至工廠進行稽查，經追查發現2項違規產品「純印度薑黃粉」與「生機薑黃粉」屬同批原料，出貨商為健康樂活生醫公司（登記：臺南市，工廠：桃園市），其原料來至高雄市進口商德和貿易有限公司，共進口3,250公斤（25kg/包），其中250公斤以原包裝出貨至臺北市與新北市計四家業者，另外3,000公斤則為桃園市健康日記生醫(股)公司代工的「生機薑黃粉」，並全數銷售至全聯。

桃園衛生局已要求業者於113年11月17日24時完成下架，倘查獲未如期下架，將依食安法第7條及第47條處新臺幣3萬元至300萬元罰鍰。衛生呼籲民眾，根據國際癌症研究中心分類，蘇丹紅被列為第三級，代表可能致癌，但研究資料尚無法證實會致癌。如有食入，可維持均衡飲食、適度運動、多喝水及多攝取天然蔬果來增加身體代謝。

此外，民眾只要有購買到該商品，不論批號都可以退貨。雖然全聯門市是憑發票及產品退貨，如果全聯門市退不了，可撥打健康日記生醫消費者服務專線0800-888-620或03-4965558(上班時間)憑空罐退貨。民眾如有消費問題或爭議，歡迎撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。