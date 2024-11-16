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3度酒駕男遭吊照沒在怕！衝撞雙載夫婦「釀1死1傷」　國民法官審理

▲桃園酒駕累犯再犯撞機車雙載夫婦釀1死1傷，桃園地檢署依酒駕肇事致人於死罪起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園酒駕累犯再犯撞機車雙載夫婦釀1死1傷，桃園地檢署依酒駕肇事致人於死罪起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園一名37歲秦姓男子今年8月無照酒駕，逆向衝撞對向車道的黃姓夫婦，釀成一死一傷慘劇，事後經檢測，秦男的酒精濃度達0.46毫克，誇張的是，這已不是秦男第一次酒駕，他曾在2017年起連續三年因酒駕被查獲。為此，桃園地檢署依酒駕肇事致人於死罪起訴秦男，桃園地院將開國民法官專庭審理。

回顧事件，今年8月6日清晨4點，秦男與父親搭乘貨車前往楊梅區埔心市場擺攤，上午10點多秦男在市場旁超商購買啤酒獨飲。當日下午2點多，秦男不顧已有飲酒，仍無照駕車外出，於龍潭區民生路因酒後注意力減低，反應操控能力不佳，逆向衝入對向車道，撞上黃姓夫妻共乘的機車。

由於撞擊力道巨大，黃姓夫妻連人帶車噴飛摔落路旁田裡。黃夫因肋骨骨折、氣血胸、頭胸部鈍挫傷，在送醫途中已失去生命跡象，經急救後宣告不治，黃妻也受重傷住院治療。警方案發後對秦男實施酒測，測得呼氣的酒精濃度達0.46毫克。

事實上，秦姓男子自2017年起曾連續三年因酒駕被查獲，除第一次獲檢方緩起訴處分，2018、2019年分別遭判刑3月及4月徒刑確定，直到2019年11月11日易科罰金執行完畢，且遭吊銷駕照且未重新考照。

桃園地檢署偵查認為，秦男曾犯公共危險罪經有罪判決確定，且於10年內再犯，從重依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪論處，可處3年以上10年以下徒刑。由於此案符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭審理。

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