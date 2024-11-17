相揪來賞鳥！桃園2024候鳥漫波冬遊趣　許厝港溼地登場

▲桃園2024候鳥漫波冬遊趣，許厝港溼地登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局辦理「2024候鳥漫波冬遊趣」活動，16日於大園區內海里許厝港溼地低碳轉運中心啟動。環保局表示，市府自110年起辦理候鳥季活動，即日起至24日提供導覽解說、DIY體驗及闖關遊戲等，期以寓教於樂的方式讓更多民眾瞭解冬候鳥的生態習性及重要性，進而參與冬候鳥的保育，歡迎市民朋友踴躍參加。

▲桃園2024候鳥漫波冬遊趣，許厝港溼地登場。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長蘇俊賓出席活動表示，在學生時期他就開始接觸黑面琵鷺的保育議題，後來回鄉擔任桃園環保局長時，也十分著重生態保育與工業區開發的平衡。這幾年來市府與民間合作，公私協力積極進行許厝港濕地生態復育，營造出更適合候鳥棲息的場域，讓更多民眾可以來欣賞濕地與候鳥之美。

▲許厝港溼地賞鳥。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇副市長說明，目前在市府環保局、水務局等單位，在地里長們以及桃園野鳥學會的通力合作下，進行包括感潮濕地營造，架設電子圍籬避免人為干擾及24小時監測水質;當地里長也組成巡守志工隊，野鳥學會也進行生態導覽解說及各項協助，已逐步改善許厝港濕地環境。

目前許厝港濕地已有近250種鳥種造訪，數量也由4千多隻成長到將近1萬隻。他希望藉由本次活動，鼓勵大小朋友一同來欣賞美麗的候鳥，同時達到環境教育目的，更深入瞭解我們美麗的濕地環境。