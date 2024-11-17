台東男棲身碉堡1個月　警通報鎮公所介入協助返家

▲警方協助獨居弱勢長者重返溫暖家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局轄區新豐派出所於日前許接獲鎮公所通報，一名王姓男子（45年次，輕度身心障礙）獨自棲身於成功鎮阿美族英勇事件紀念碑旁的碉堡內，已逾一個月。經查王男父母均已過世，本身未婚無子女，原與表哥張姓(化名)男子同住於成功鎮，因長期照護問題，表哥原計劃將其送往長照中心安置，未料王男卻在十月初不告而別，直至當日才由成功分局發現其行蹤。

當時新豐派出所接獲成功鎮公所通報，表示有一名男子長期居住於紀念碑旁的碉堡內，恐有危害安全之虞，因此派轄區警員陳俊成前往現場了解狀況。

經查明後得知該民是一位王姓失蹤人口，其表示係因個人因素選擇獨居碉堡，但未進一步說明具體原因。警方隨即通報鎮公所社會課介入協助，並前往王男戶籍地訪查。

據其表哥表示，因長期照顧身心障礙的王男，已感到身心俱疲，原本計劃在十月初將王男送往長照機構安置，但王男卻在過程中逃跑離開，所幸這次及時尋獲才能避免發生意外。目前已通知家屬前往關心，後續將由社福單位持續追蹤，協助解決安置問題。

成功分局分局長龔士哲表示，面對高齡化社會，弱勢長者照護問題日益嚴重，呼籲民眾若發現獨居長者或身心障礙者需要協助，可立即向警方或社福單位通報。同時也感謝鎮公所及時通報，讓成功分局得以即時提供協助，避免憾事發生。這次案件充分展現了警政、社政跨部門合作的重要性，未來也將持續強化弱勢關懷網絡，守護每一位需要幫助的鄉親。