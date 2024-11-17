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秋颱接二連三形成　關山農會帶領支援收割機隊進行搶收

▲稻米倒伏農會忙碌帶領支援的收割機隊進行搶收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲稻米倒伏農會忙碌帶領支援的收割機隊進行搶收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

目前縱谷地區進入二期稻作的收割階段，但大多數的水稻田卻是呈現「倒伏」情況。受到之前颱風登陸帶來的強風驟雨讓農民直呼損失慘重，只能把握天候允許的時間趕緊作業。今年秋颱罕見出現還接二連三的形成，今日趁著雨勢停歇、太陽露臉有農民趕緊進行搶收作業，而解決收割機作業不及農業單位結合民間力量也商調外縣市的收割機也前來支援。

台東關山鎮農會推廣股表示，這次「康芮颱風」從臺東登陸造成農損相當嚴重，關山地區大部分的水稻田都呈現倒伏災情，農民擔心辛苦的心血全數「泡湯」只能趕緊把握時機搶收。今天天氣放晴田間土壤稍為乾燥，只見收割機來回移動收割連午飯都得延後吃。關山鎮農會總幹事邱美玲指出，由於地方收割機數量有限加上大家都要和天氣搶時間，單就農會部份統計就有160公頃申請需要協助收割機調度。

邱美玲說，包括中央農糧署、臺東縣政府、關山鎮公所、台東縣農業機械耕作服務協會、關山鎮農會通力合作下緊急商調外縣市的大型收割機前來協助。邱美玲表示，來自全國各地的收割機接受徵調來協助相當辛苦，大家都是趁排定工作擠出的空檔前來幫忙。農會也免費提供解決住宿等問題，推廣股人員即使在週休假日仍忙著帶領支援的收割機人員前往申請田間作業，就是希望幫助農民能搶救一分算一分，希望不致於讓辛苦大半年的收穫白白犧牲。

台東縣政府農業處表示，康芮颱風造成池上鄉1500公頃、關山鎮2000公頃、鹿野約900公頃及其他鄉鎮地區600公頃水稻倒伏、泡水，農業部農糧署與台東縣政府、農會、機耕協會協助調度收割機，在允許情況下持續進行搶收工作。昨天剛從彰化縣工作暫告段落後就前來支援的收割機人員說，自己本身在屏東也有種植水稻和紅豆，而這次在機耕協會的徵調下前來支援搶收，經過一晚的稍事歇息上午即投入工作，希望以「農民幫助農民」的心情盡力幫忙，期盼因此可以減少農民的損失。

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