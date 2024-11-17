屏東舉辦「2024拒毒、打詐、愛國防嘉年華」　超過5千人參與

▲「2024拒毒、打詐、愛國防嘉年華」在六堆運動公園舉行。 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

為展現拒毒打詐決心，並推廣全民國防教育，教育部高屏東區資源中心（美和科技大學）於今(17)日在屏東六堆紀念公園舉辦「2024拒毒、打詐、愛國防嘉年華」。活動吸引了超過5千名屏東縣內外學校師生及社會人士參與，場面相當熱鬧。

活動開幕儀式特邀美和科技大學校友、杭州亞運滑輪溜冰金牌得主劉懿萱及奧運拳擊國手賴主恩擔任代言人，展現年輕世代推廣拒毒防詐意識的決心。

這次嘉年華活動以四大主題亮點吸引參加者：「拒毒、打詐」戶外探索體驗區、「定向越野錦標賽」、「親子歡樂氣墊城堡暨創意市集」、以及「拒毒、打詐、愛國防」闖關遊戲專區，豐富多元的內容營造出繽紛的嘉年華氛圍。

嘉年華活動也邀請高雄、屏東及台東地區的夥伴學校社團和街頭藝人，共同帶來精彩的音樂會和表演，為活動增添活力。其中，定向越野錦標賽於上午9時30分開跑，分個人賽、團體賽和親子賽，競賽過程中融入拒毒、打詐知識問答，寓教於樂。

高屏東區資源中心召集人王建臺校長表示，拒毒打詐嘉年華邁入第2年，從地方社區延伸到大型節慶活動，成為屏東年度重要的宣導盛會。今年首次擴大規模，聯合屏東縣政府及各大專院校、公益團體共同參與，邀請在地藝術團隊「勝利國小直排輪舞龍隊」和「戰鼓團」表演，結合在地文化，展現屏東的熱情與活力。

學務長黃其彥表示，今年活動除了延續往年的拒毒打詐教育，還加入了更多創新元素。現場設置了國軍戰力裝備展示、百攤創意市集及大型氣墊城堡，為親子旅遊和社區聚會提供豐富的選擇。另有街頭藝人和社團表演，為參加者帶來多樣的文化體驗。為擴大宣導效果，活動特邀行政院數位發展部、法務部調查局、屏東縣政府財稅局、教育局、社會處及警察局等機關設攤，提供政令宣導和宣導品，吸引許多民眾參與。

近年來隨著詐騙手法推陳出新、新興毒品氾濫，活動中針對「防詐先鋒 青春不踩雷」主題進行識詐教育，提供年輕族群及民眾實用的防詐資訊，強調拒毒、拒詐的重要性。此外，針對新興毒品如「喪屍煙彈」的危害，活動傳達政府打擊毒品的決心，教育民眾遠離毒品陷阱，確保健康安全的社會環境，達成「學生安全、家長安心」的目標。