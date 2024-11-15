南台灣啦啦隊4女神新身份曝！鐵漢警秒變粉絲　打詐儀表板超香

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局宣導打詐記者會就跟陳其邁市長一樣「不講武德」，現場找來了台鋼雄鷹的4位啦啦隊員站台之外，還邀請了蜜柑站長到場，宣傳效果不僅拉滿，更是給出了滿滿的情緒價值，連記者都搶著跟她們合照。

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

15日上午10點，高雄市政府警察局在10樓會議室舉辦打詐記者會，為得就是要宣導打詐儀表板，其實這是警政署近期非常重視的一件事，各縣市都在舉辦同樣記者會，不過高雄市警察局學起了陳其邁市長，根本就是不講武德，找來了台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊當中的螢螢、李樂、恬魚以及艾琳，4個啦啦隊員手持反詐騙標語喊出反詐騙口號，非常吸睛！同時連高雄市自家的特色網紅蜜柑站長也到場力挺。

▲WING STARS成員非常開心能夠當反詐大使 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蜜柑站長也來了 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個反詐騙記者會就在局長林炎田以及5位神秘嘉賓的帶領下，敲碎一塊刻「詐」字的冰磚下結束，林炎田還非常用力的敲擊到冰磚的最下層喊著「除惡務盡」，逗趣認真的模樣讓現場的記者都會心一笑。而為何要邀請WING STARS，林炎田說：「我們就是打擊詐欺，而WING STARS就是打擊棒球，就是用打擊來作爲我們記者會最主要的元素，另外我們打擊詐欺工作也是非常辛苦的，不管從識詐、阻詐、堵詐等面向，我們也藉由幾位啦啦隊來跟我們的同仁跟市民朋友加油打氣，共同來參與打詐工作」。

而WING STARS隊長螢螢也表示：「我們覺得非常榮幸能夠擔任市警局的反詐大使，WING STARS非常榮幸，呼籲大家有任何疑慮的話，就一定要打165來詢問相關的反詐資訊」。

▲高雄市政府警察局打詐記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）