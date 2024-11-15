　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南台灣啦啦隊4女神新身份曝！鐵漢警秒變粉絲　打詐儀表板超香

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局宣導打詐記者會就跟陳其邁市長一樣「不講武德」，現場找來了台鋼雄鷹的4位啦啦隊員站台之外，還邀請了蜜柑站長到場，宣傳效果不僅拉滿，更是給出了滿滿的情緒價值，連記者都搶著跟她們合照。

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

15日上午10點，高雄市政府警察局在10樓會議室舉辦打詐記者會，為得就是要宣導打詐儀表板，其實這是警政署近期非常重視的一件事，各縣市都在舉辦同樣記者會，不過高雄市警察局學起了陳其邁市長，根本就是不講武德，找來了台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊當中的螢螢、李樂、恬魚以及艾琳，4個啦啦隊員手持反詐騙標語喊出反詐騙口號，非常吸睛！同時連高雄市自家的特色網紅蜜柑站長也到場力挺。

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲WING STARS成員非常開心能夠當反詐大使 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蜜柑站長也來了 。（圖／記者吳奕靖攝）

整個反詐騙記者會就在局長林炎田以及5位神秘嘉賓的帶領下，敲碎一塊刻「詐」字的冰磚下結束，林炎田還非常用力的敲擊到冰磚的最下層喊著「除惡務盡」，逗趣認真的模樣讓現場的記者都會心一笑。而為何要邀請WING STARS，林炎田說：「我們就是打擊詐欺，而WING STARS就是打擊棒球，就是用打擊來作爲我們記者會最主要的元素，另外我們打擊詐欺工作也是非常辛苦的，不管從識詐、阻詐、堵詐等面向，我們也藉由幾位啦啦隊來跟我們的同仁跟市民朋友加油打氣，共同來參與打詐工作」。

而WING STARS隊長螢螢也表示：「我們覺得非常榮幸能夠擔任市警局的反詐大使，WING STARS非常榮幸，呼籲大家有任何疑慮的話，就一定要打165來詢問相關的反詐資訊」。

▲高雄市政府警察局打詐記者會不講武德，找來台鋼雄鷹的4位啦啦隊員 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市政府警察局打詐記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
12比2扣倒！　美國晉級4強
內湖水泥塔倒塌瞬間曝！一秒重砸騎士眼前　他閃不過撞斷腿
小S大女兒留學「中空解放細肩帶」！翹臀被看光
薄瓜瓜情定醫院千金入境台灣！　婚宴地點曝光
蔣友柏女兒21歲了！　父女罕見同框
薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！　赴宜蘭迎娶博愛醫院許家千金
UFO險撞客機！五角大廈公布「757件目擊」認：無法解釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖水泥塔倒塌瞬間曝！一秒重砸騎士眼前　他閃不過撞斷腿送醫

機車3貼接放學「誤觸油門衝對街」2車急煞險奪命　驚險畫面曝

金門海邊散步…驚見簡體字「探空儀」裝置！岸巡隊急回收曝來歷

高警局長打詐記者會脫稿演出　林炎田：工作常在我心

西門町大樓暗藏25桌超大賭場　百名賭客忘情廝殺...這下全栽了

阿里山公路混凝土車搶黃燈「險撞騎士」　高速側翻驚悚畫面曝

屏東驚悚車禍！晨運男走斑馬線慘被撞死　人車倒地噴火畫面曝

快訊／內湖工地水泥塔倒塌！騎士當場遭砸緊急送醫

南台灣啦啦隊4女神新身份曝！鐵漢警秒變粉絲　打詐儀表板超香

基隆無業男闖北科大行竊！6學生被偷走萬元...零錢也沒放過

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

內湖水泥塔倒塌瞬間曝！一秒重砸騎士眼前　他閃不過撞斷腿送醫

機車3貼接放學「誤觸油門衝對街」2車急煞險奪命　驚險畫面曝

金門海邊散步…驚見簡體字「探空儀」裝置！岸巡隊急回收曝來歷

高警局長打詐記者會脫稿演出　林炎田：工作常在我心

西門町大樓暗藏25桌超大賭場　百名賭客忘情廝殺...這下全栽了

阿里山公路混凝土車搶黃燈「險撞騎士」　高速側翻驚悚畫面曝

屏東驚悚車禍！晨運男走斑馬線慘被撞死　人車倒地噴火畫面曝

快訊／內湖工地水泥塔倒塌！騎士當場遭砸緊急送醫

南台灣啦啦隊4女神新身份曝！鐵漢警秒變粉絲　打詐儀表板超香

基隆無業男闖北科大行竊！6學生被偷走萬元...零錢也沒放過

12強賽美國7局扣倒墨西哥險晉4強　巴拿馬戰績相同比較對戰淘汰

麥當勞楓糖鬆餅堡開賣3天就沒了！業者：部分餐廳已售罄

鍾欣凌嚴藝文高空滑索不夠看　遇亂流高空痛哭人生跑馬燈

JX演唱會剛辦完！金俊秀遭女直播主「錄音勒索101次」　2100萬飛了

洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」

突然破水！媽媽「機場大廳」誕下小男嬰　畫面曝光

快訊／台股收盤上漲27.39點　台積電持平至1035

商研院AI暨碳管理聯合展啟動儀式　台南盛大登場

內湖水泥塔倒塌瞬間曝！一秒重砸騎士眼前　他閃不過撞斷腿送醫

數錯樓！6樓屋主「裝潢新房2年」才發現是8樓　鄰居：直接交換

社會熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

33歲男越南離奇亡　託夢前妻「殯儀館變夜店」

嘉義男「開爸爸保時捷」墜海！　鄰曝：經常惹事

即／內湖工地水泥塔倒塌！騎士遭砸緊急送醫

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

疑幕後詐團操控

晨運男走斑馬線慘被撞死　人車倒地噴火畫面曝

即／RCA二軍求償案　最高法院發回更審

吸金1億逃亡9年　「磁能車男」現況曝光

更多熱門

相關新聞

打詐記者會脫稿演出　高警局長：工作常在我心

打詐記者會脫稿演出　高警局長：工作常在我心

高雄市警察局打詐記者會除找來台鋼雄鷹啦啦隊4成員，擔任反詐大使外，還有蜜柑站長現身站台之外，而局長林炎田出席記者會時，講起詐騙完全不看稿，清楚介紹反詐騙，同時還強調反詐的自身心法2口訣，他強調「反詐工作常在我心，才能宣導免稿子」。

建商1坪60萬買老牌幼兒園創價　打掉重建住宅大樓

建商1坪60萬買老牌幼兒園創價　打掉重建住宅大樓

天兔靠近！高雄興達港2船執意出港遭開罰

天兔靠近！高雄興達港2船執意出港遭開罰

美髮師3個月掏光身家還貸款　1600萬全被騙光

美髮師3個月掏光身家還貸款　1600萬全被騙光

球迷看啦啦隊　日媒驚：比賽反而沒看

球迷看啦啦隊　日媒驚：比賽反而沒看

關鍵字：

高雄打詐記者會儀表板台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS林炎田

讀者迴響

熱門新聞

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

44歲本土劇女星生了！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面