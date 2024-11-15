高警局長打詐記者會脫稿演出　林炎田：工作常在我心

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局打詐記者會除找來台鋼雄鷹啦啦隊4成員，擔任反詐大使外，還有蜜柑站長現身站台之外，而局長林炎田出席記者會時，講起詐騙完全不看稿，清楚介紹反詐騙，同時還強調反詐的自身心法2口訣，他強調「反詐工作常在我心，才能宣導免稿子」。

▲高雄市政府警察局長林炎田講反詐宣導 。（圖／記者吳奕靖攝）

這場記者會就在今天(15日)上午十點召開，高雄市警察局長林炎田率先登場來宣導反詐，不同於其他縣市的反詐，他自創了反詐2心法口訣，他要大家牢記「天下沒有白吃的午餐」以及「世上沒有高獲利的好事」，他提醒民眾遇到詐騙手法時，第一時間一定要謹記這2件事，就能冷靜免於跌入詐騙陷阱，同時一定要記住，「不點、不接、不傳、不信跟不收」就能保安全，希望這些讓民眾多加了解，減少接觸、減少誤信，就能減少損害。

▲高雄市政府警察局打詐記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲就在桌底下備有提詞機，不過林炎田完全「脫稿」演出 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者也特別觀察到林炎田在反宣導時，雖然現場備有提稿機，但是他的眼睛卻都沒有飄向提稿機也沒有看稿，講得非常生動自然，完全是無套招演出，私下詢問記者會的籌備人員，他們說在前一天演練時，林炎田就沒有在看稿，侃侃而談一大篇。對此林炎田笑著說：「因為這是心理的話，這麼多年來對詐欺工作，政府做了多少，這是我們多年來在做，尤其識詐的工作，就是不遺餘力，分層、分齡」。

林炎田強調：「我們分析主要的詐騙還是在投資詐騙，這是損失最慘重的，我們今天也藉助被害人現身說法，就從打詐儀表板讓大家每天都知道新興發生的狀況，提醒民眾提高警覺，我們的打詐四法修正了之後，我們就有這個武器來強力打詐，如果法務部跨機關能夠共同努力，我相信打詐會有成果的」。

▲林炎田強調打詐是日常工作，早就已經內化，不需要看稿子 。（圖／記者吳奕靖攝）