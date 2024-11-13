警銀連線+AI數據分析阻詐奏效　嘉市警成功攔阻逾2億

▲嘉義市打詐記者會。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局13日召開「10月份打詐儀錶板」記者會，說明10月份受理詐欺案189件、較上月減少9件，財損1億1,972萬元、較上月減少1,166萬元，分析發現受理最多的是「假買家詐騙」、其次為「假投資詐騙」，財損金額則以「假投資」、「假交友投資」最多，高達83.6%、超過1億元。另外，今年1-10月嘉義市警察局結合金融機構合力攔阻1億8,897萬元，偵破詐騙集團57件504人，查扣1億2,592萬元，查緝車手279人。

▲ 嘉義市刑大大隊長呂松浩說明成果簡報 。（圖／記者翁伊森攝）

警察局為了更有效打擊各類犯罪，獲得市府及議會的支持，結合影像辨識、大數據分析、機器學習、人工智慧等技術，開發AI智能巡邏車，分析治安交通熱點、規劃最佳巡邏路線，導入曾遭詐欺車手提款地點數據，分析預測並自動提示巡邏員警提款熱點，防制車手提領、守住市民的血汗錢。

▲ 受害家屬現身分享家人被害經過 。（圖／記者翁伊森攝）

今天特別請到1位詐騙被害人家屬在記者會現身說法，她的姪女被騙了2,000多萬元，起初在網路上看到「領取飆股」的文章後加入Line投資群組，被群組老師、助教營造的情境、話術牽著鼻子走，還被要求去貸款借高利貸，欠下一屁股債，她怕被家人責備不敢說，直到討債人員上門，家人才發現女兒被騙了，又氣又難過到現在情緒都還是很低落。

▲嘉義市警局局長沈炳信 。（圖／記者翁伊森攝）

警察局局長沈炳信表示，詐騙是讓最多民眾受害的犯罪型態，持續動員全體能量守護嘉園，更呼籲跨域合作、公私協力以及民眾共同參與，以全面降低詐騙受害事件，捍衛市民財產安全為首要目標。