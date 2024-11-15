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台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」！他嘆：又熱又遠還被坑

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲交通是一大問題。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

熱情的國境之南墾丁，是許多人會在假期來遊玩的度假勝地，不過截至目前，觀光人數跟往年比起來，下滑程度將近百分之20，就有網友指出，「墾丁已經玩完了啦」，不僅僅是因為國旅爛，苗栗以北的人如果要去墾丁玩，車程至少要5小時以上的，但去沖繩只要2小時，花費其實也差不多，但是爽度就是不一樣。

「墾丁已經玩完了啦，我可以大膽的預言，墾丁的喪鐘已經在倒數計時」，有網友在PTT發文，苗栗以北的人前往墾丁需耗時至少5小時，但搭乘飛機前往沖繩不用2小時，且旅遊花費差異不大，雖然出國的總成本略高，「但能出國就是爽，誰在跟你計較多那一點點的錢」。

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他觀察身邊朋友，今年去日本旅遊就有30幾人，其中有三分之一的人去沖繩，而選擇墾丁的僅有2人，他認為墾丁沒落是遲早的事情，「說真的，屏東縣政府發墾丁飯店的免費券給我，我可能也不想去，好遠又好熱」。

▲▼沖繩國際通，那霸國際通，沖繩旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲更多人寧願飛沖繩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

貼文曝光，網友一致認同，交通是硬傷，「我從南部開車去墾丁還要開兩個小時以上，很累」、「台北搭捷運就可以到機場，光是玩的時間就硬是比到墾丁多出2小時」、「不是墾丁去不起，是沖繩更有性價比」、「真的超遠，下交流道以為快到了，結果還要開好久」、「開車到墾丁超遠又累，吃喝玩樂都要被坑」。

也有網友指出，「其實去墾丁住3天的相同價錢，不只沖繩，亞洲各國任選，大概都差不多」、「住高雄都寧願去沖繩了」、「日幣便宜，出國買得爽，吃得也爽，你去墾丁花同樣的錢只能吃滷味」、「沖繩美食可不像墾丁一樣全台都吃得到」、「沖繩就是爽，機票扣掉墾丁住宿的價差也只是多花3、4000而已」。

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