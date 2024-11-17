賴清德首位APEC代表林信義當面邀拜登訪問台灣　獲正面答覆

▲台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義出席舉辦在秘魯的2024年亞太經濟合作（APEC）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

在秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間16日午間落幕。我國由總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義擔任領袖代表，他在會後的國際記者會上透露，他與美國總統拜登（Joe Biden）的談話內容很多，感謝美國長期對台灣的支持，並邀請拜登未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登總統十分親切、正面的回應。

林信義在會後的國際記者會上表示，本次APEC峰會，每個經濟體所關注的議題大致相同，針對各會員體共同遭遇包括地緣政治、全球情勢變化、疫情、能源、通貨膨脹、食品供應安全、產業供應鏈韌性及氣候變化等挑戰，大家都很關注如何因應與合作。此外，關於經濟繁榮成長並未惠及每個人，該如何解決經濟成長落差，也是大家關注的議題。

有關媒體詢問與其他領袖互動情形，林信義指出，代表團利用此次機會與一些經濟體進行雙邊會談，也有在場邊進行簡單寒暄或談話。談話內容很多，例如台灣跟其他經濟體間未來的合作機會，彼此發展的需求和可以提供的協助等，都獲得良好的成果。至於媒體關心與中國國家主席習近平的互動，他則回應，與每個經濟體代表都是自然互動。

至與美國總統拜登的會談狀況，林信義指出，與跟美國國務卿布林肯的雙邊會談相同，他與拜登總統的談話內容也很多，感謝美國長期對台灣的支持，並邀請拜登總統未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登總統十分親切、正面的回應。

關於台日間進一步發展的方向及對日本首相石破茂的印象？林信義則說，石破總理在防衛方面有非常專業的知識，兩國在共同防衛及防災等方面有許多合作空間。在產業合作方面，以半導體為例，日本在材料、設備方面非常強，而台灣在製程技術占有優勢，這方面的合作會越來越緊密，也會帶動廠商和供應鏈的調整；其他領域也有許多討論的機會。

另外，對於從2000年第一次參加APEC至今，感受到台灣對全球影響力的改變為何？林信義表示，20年來全球經濟形勢改變，過去追求經濟繁榮，現在則是經濟安全。2000年時他曾提出「在地國際化」（Glocalization），強調有在地特色的國際化才會長久；但現在的在地化，則是指分散、備援。

林信義指出，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，我們的占比很高，因此大家重視台灣的程度，也跟20年前是不一樣的。

至於中國打壓台灣國際參與一事，林信義表示，2001年他曾參加杜哈WTO部長會議，成功爭取台灣加入WTO。當時台灣是世界上第15大經濟體，日本、美國、歐洲、東南亞都支持我們，因此我們可以順利入會。他認為回到原點，重要的是台灣有什麼樣的實力讓大家覺得應該讓台灣參與這個組織。

▲總統賴清德、林信義出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（資料照／記者林敬旻攝）