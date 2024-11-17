　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德首位APEC代表林信義當面邀拜登訪問台灣　獲正面答覆

▲▼台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義出席舉辦在秘魯的2024年亞太經濟合作（APEC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義出席舉辦在秘魯的2024年亞太經濟合作（APEC）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

在秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間16日午間落幕。我國由總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義擔任領袖代表，他在會後的國際記者會上透露，他與美國總統拜登（Joe Biden）的談話內容很多，感謝美國長期對台灣的支持，並邀請拜登未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登總統十分親切、正面的回應。

林信義在會後的國際記者會上表示，本次APEC峰會，每個經濟體所關注的議題大致相同，針對各會員體共同遭遇包括地緣政治、全球情勢變化、疫情、能源、通貨膨脹、食品供應安全、產業供應鏈韌性及氣候變化等挑戰，大家都很關注如何因應與合作。此外，關於經濟繁榮成長並未惠及每個人，該如何解決經濟成長落差，也是大家關注的議題。

有關媒體詢問與其他領袖互動情形，林信義指出，代表團利用此次機會與一些經濟體進行雙邊會談，也有在場邊進行簡單寒暄或談話。談話內容很多，例如台灣跟其他經濟體間未來的合作機會，彼此發展的需求和可以提供的協助等，都獲得良好的成果。至於媒體關心與中國國家主席習近平的互動，他則回應，與每個經濟體代表都是自然互動。

至與美國總統拜登的會談狀況，林信義指出，與跟美國國務卿布林肯的雙邊會談相同，他與拜登總統的談話內容也很多，感謝美國長期對台灣的支持，並邀請拜登總統未來在適當時間到訪台灣，獲得拜登總統十分親切、正面的回應。

關於台日間進一步發展的方向及對日本首相石破茂的印象？林信義則說，石破總理在防衛方面有非常專業的知識，兩國在共同防衛及防災等方面有許多合作空間。在產業合作方面，以半導體為例，日本在材料、設備方面非常強，而台灣在製程技術占有優勢，這方面的合作會越來越緊密，也會帶動廠商和供應鏈的調整；其他領域也有許多討論的機會。

另外，對於從2000年第一次參加APEC至今，感受到台灣對全球影響力的改變為何？林信義表示，20年來全球經濟形勢改變，過去追求經濟繁榮，現在則是經濟安全。2000年時他曾提出「在地國際化」（Glocalization），強調有在地特色的國際化才會長久；但現在的在地化，則是指分散、備援。

林信義指出，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，我們的占比很高，因此大家重視台灣的程度，也跟20年前是不一樣的。

至於中國打壓台灣國際參與一事，林信義表示，2001年他曾參加杜哈WTO部長會議，成功爭取台灣加入WTO。當時台灣是世界上第15大經濟體，日本、美國、歐洲、東南亞都支持我們，因此我們可以順利入會。他認為回到原點，重要的是台灣有什麼樣的實力讓大家覺得應該讓台灣參與這個組織。

▲總統賴清德、林信義出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、林信義出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（資料照／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「中華隊球員」名字長到日本人看傻　台人笑翻：台灣字母哥
石英告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊4字悼念
快訊／過馬路遭公車吞噬！　50歲女死亡
目睹爸爸砍死媽！9歲兒盼父判死　顫抖吐：這樣就對我們無害
台北公車輾過女行人　恐怖瞬間曝
現場曝！台北公車吞噬過馬路女…14乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

林佳龍親率「台灣無人機產業訪團」出發立陶宛　20家無人機商參團

賴清德首位APEC代表林信義當面邀拜登訪問台灣　獲正面答覆

內政部核定研發替代役用人單位　台積電也在列

否認國民黨《財劃法》多版本掀茶壺風暴　李彥秀：不是鐵板一塊

黃國昌挺選罷法連署加嚴　綠委：接下來的他「比藍還藍」

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

幕後／維持柯主席身份　民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」建議案　

藍白合又破局？朱立倫駁斥「合推黃國昌選新竹市長」：從沒討論過

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

林佳龍親率「台灣無人機產業訪團」出發立陶宛　20家無人機商參團

賴清德首位APEC代表林信義當面邀拜登訪問台灣　獲正面答覆

內政部核定研發替代役用人單位　台積電也在列

否認國民黨《財劃法》多版本掀茶壺風暴　李彥秀：不是鐵板一塊

黃國昌挺選罷法連署加嚴　綠委：接下來的他「比藍還藍」

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

幕後／維持柯主席身份　民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」建議案　

藍白合又破局？朱立倫駁斥「合推黃國昌選新竹市長」：從沒討論過

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩

石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

灰熊主帥用勇士「道德守則」酸他　格林怒嗆閉嘴：父母會以我為榮

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

傳藍白合推黃國昌選新竹市長！朱立倫潑冷水

賴清德與學生對談連答11題問到飽　搞怪合照博滿堂彩

多位正版網紅臉書突遭封鎖　王鴻薇轟：數發部存在是最大的問號

臨時人員「月薪16萬」比次長高！國防部說明了

翁柏宗任有變數？黃揚明曝行政院可能作法

幕後／維持柯主席身份　民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」建議案　

議員辦高雄市長民調　他「會跳16蹲」獲4成支持

「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

正牌粉專被下架！數發部打詐遭質疑　科技立委提4檢討：資安嚴重漏洞

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

黃國昌挺選罷法連署加嚴　綠委：接下來的他「比藍還藍」

北富銀獨董酬金回捐爭議　議員要求限制捐入市府專戶、基金會

更多熱門

相關新聞

拜習最後一次會面　美籲停止在台周邊軍演

拜習最後一次會面　美籲停止在台周邊軍演

美國總統拜登今天與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤時，呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

習近平會晤拜登：「慎之又慎」處理台灣問題

習近平會晤拜登：「慎之又慎」處理台灣問題

習近平：準備與川普新政府擴大合作

習近平：準備與川普新政府擴大合作

習近平會晤拜登強調4大紅線　台灣問題放首位

習近平會晤拜登強調4大紅線　台灣問題放首位

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

關鍵字：

拜登林信義賴清德APEC

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

恭喜！　5生肖2025旺爆

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面