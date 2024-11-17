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APEC合照尷尬了！「習近平站C位」拜登塞角落　地位大降淪跛腳鴨

▲▼ APEC各國領袖大合照。（圖／路透）

▲ 習近平站在前排中央，拜登則在後排右方。（圖／路透，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）年會今年在秘魯利馬舉行，16日落幕時各國領袖拍攝大合照，站位格外受到關注，因為美國總統拜登被安排站在後排角落，中國國家主席習近平卻在前排，和最重要的地主國秘魯總統柏狄娜（Dina Boluarte）同列正中央「C位」，引發外界熱議。

綜合《福斯新聞》等美媒，APEC大合照中習近平站在前排正中央，身旁的柏狄娜則是今年峰會主辦國總統，前排其他領袖還包括加拿大總理杜魯道和澳洲總理艾班尼斯、南韓總統尹錫悅等，拜登則是最後一個到場，位置在右後方泰國總理貝東丹與越南國家主席梁強中間。

▲▼ APEC各國領袖大合照。（圖／路透）

▲▼ APEC各國領袖大合照。（圖／路透）

事實上，各國領袖站位大致依字母排序，但回顧過往APEC大合照就會發現這並非一定，2017年在越南的峰會上，時任總統川普在2張大合照中分別站在前排和後排正中央，這也是川普此前唯一一次出席APEC。

而今年不僅拜登站在後排角落，習近平和柏狄娜兩旁的位置由紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）及巴布亞紐幾內亞副總理羅梭（John Rosso）占據，也令人出乎意料。

這場峰會是在美國大選近2周後舉行，《紐約郵報》指出，81歲的拜登「被貶到角落」，可見他在國內和國際舞台上愈來愈無足輕重，甚至被酸為「超級跛腳鴨（Lame Duck）」，形容在繼任者已當選情況下仍在職的政治人物。

紐約州共和黨眾議員特尼（Claudia Tenney）直言，拜登的站位清楚顯示，「自從裴洛西將他逼退之後」，各國領袖再也不把他當回事，「他們也許應該邀請總統當選人川普」。

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