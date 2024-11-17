天母知名日系甜點店「發霉泡芙」擺販售商品旁　北市衛生局要查了

▲網友爆料在天母高島屋一家知名日系甜點店的泡芙，販售品和發霉產品擺放相當近，有食安疑慮。（圖／翻攝自臉書《靠北天母幫》）

記者洪巧藍／台北報導

網友在臉書社群爆料，昨日前往北市天母高島屋一家知名日系甜點店竟然將發霉泡芙和要賣的泡芙擺放相當近，恐怕有食安疑慮。北市衛生局今（17）日回應，將派員依食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲不符規定將要求限期改善，期屆未改善將依《食安法》開罰，最高可處2億罰鍰。

有網友在臉書《靠北天母幫》社群po文指出，在高島屋日系甜點店看到發霉泡芙和要賣的泡芙擺相當近，看到這一幕當下只覺噁心，懷疑「當天販賣的東西怎麼可以發霉成這樣？」，然而原po直接詢問店員，店員卻僅回應「等一下就要丟了。」原po強調自己已經通知樓管，對方也要店家暫停販售此品項，但還是想提醒當天有購買的民眾多注意。

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北市衛生局科長林冠蓁今日中午回應，有關民眾反應在天母知名日式甜點連鎖店看到發霉待淘汰的泡芙與預計販售的泡芙擺放位置相當近，有食安疑慮一事。北市衛生局將派員依食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲不符規定將要求限期改善，期屆未改善將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬至2億罰鍰。

衛生局呼籲，近日氣候多變，販售業者應落實販售儲存場所溫度、濕度之管控，並遵行先進先出原則，定期檢查產品之標示或儲存狀況，有異狀時應立即處理，確保食品品質及衛生。