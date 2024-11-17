國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

記者蔡紹堅／綜合報導

我國海軍前艦長呂禮詩近日赴中國大陸參加珠海航展，大讚解放軍的軍武，還哽咽表示，「希望讓台灣人知道我們中國有多強」引起爭議。呂禮詩後來更登上了解放軍的運輸機「運-20」參觀，並激動用兩手比讚感謝，「他們沒有因為我是台灣的退役軍人排除我的資格！」

從大陸媒體拍攝的畫面中可以看到，登機之前，呂禮詩就非常興奮，激動得用兩手比讚，下機之後更是大呼過癮，「四種構型，一次展示，太激動了！」

▼呂禮詩登上「運-20」爽比讚。（圖／翻攝海峽導報）



呂禮詩表示，這個機會是他自己去抽到的，直接就上了運-20參觀，對方沒有因為他是台灣人、也沒有因為他是台灣的退役軍人，而排除他的資格，「所以我覺得我能抽到，除了幸運之外，非常具有代表性。」

呂禮詩說，他上去看到了四個不同的模組，包含一般的傘兵模組、醫療模組、運輸模組、人員模組，四個模組統統展現出來，「這就叫做基於事實，到大陸來走一走，用親眼來證實！」

▼解放軍開放參展人士參觀「運-20」。（圖／翻攝海峽導報）



對於退役艦長大讚解放軍的行為是否涉及違法，陸委會發言人梁文傑14日坦言，台灣是一個法治國家，依照目前的《兩岸關係條例》，呂禮詩是少校退役，並非將領，沒有辦法開罰，「我們呼籲社會應該發揮輿論的力量，這種行為應該受到譴責。」

依照《兩岸關係條例》，退役將領參加陸方所舉辦之黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得由（原）服務機關視情節停止領受5年之月退伍給與之50％至100％；情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、奬章；若觸犯內亂、外患罪，依國安法、國密法等規定處罰。

不過，呂禮詩以少校退役，非將領，並不適用上述法條。此外，呂禮詩就算是將領，但並沒有向對岸的國旗、國歌致敬，只是稱讚解放軍的話，依照《兩岸關係條例》仍難以開罰。

▼解放軍「運-20」運輸機。（圖／CFP）

