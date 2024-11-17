　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

記者蔡紹堅／綜合報導

我國海軍前艦長呂禮詩近日赴中國大陸參加珠海航展，大讚解放軍的軍武，還哽咽表示，「希望讓台灣人知道我們中國有多強」引起爭議。呂禮詩後來更登上了解放軍的運輸機「運-20」參觀，並激動用兩手比讚感謝，「他們沒有因為我是台灣的退役軍人排除我的資格！」

從大陸媒體拍攝的畫面中可以看到，登機之前，呂禮詩就非常興奮，激動得用兩手比讚，下機之後更是大呼過癮，「四種構型，一次展示，太激動了！」

▼呂禮詩登上「運-20」爽比讚。（圖／翻攝海峽導報）

▲▼呂禮詩登上「運-20」爽比讚。（圖／翻攝海峽導報）

呂禮詩表示，這個機會是他自己去抽到的，直接就上了運-20參觀，對方沒有因為他是台灣人、也沒有因為他是台灣的退役軍人，而排除他的資格，「所以我覺得我能抽到，除了幸運之外，非常具有代表性。」

呂禮詩說，他上去看到了四個不同的模組，包含一般的傘兵模組、醫療模組、運輸模組、人員模組，四個模組統統展現出來，「這就叫做基於事實，到大陸來走一走，用親眼來證實！」

▼解放軍開放參展人士參觀「運-20」。（圖／翻攝海峽導報）

▲▼呂禮詩登上「運-20」爽比讚。（圖／翻攝海峽導報）

對於退役艦長大讚解放軍的行為是否涉及違法，陸委會發言人梁文傑14日坦言，台灣是一個法治國家，依照目前的《兩岸關係條例》，呂禮詩是少校退役，並非將領，沒有辦法開罰，「我們呼籲社會應該發揮輿論的力量，這種行為應該受到譴責。」

依照《兩岸關係條例》，退役將領參加陸方所舉辦之黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得由（原）服務機關視情節停止領受5年之月退伍給與之50％至100％；情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、奬章；若觸犯內亂、外患罪，依國安法、國密法等規定處罰。

不過，呂禮詩以少校退役，非將領，並不適用上述法條。此外，呂禮詩就算是將領，但並沒有向對岸的國旗、國歌致敬，只是稱讚解放軍的話，依照《兩岸關係條例》仍難以開罰。

▼解放軍「運-20」運輸機。（圖／CFP）

▲運-20。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「中華隊球員」名字長到日本人看傻　台人笑翻：台灣字母哥
石英告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊4字悼念
快訊／過馬路遭公車吞噬！　50歲女死亡
目睹爸爸砍死媽！9歲兒盼父判死　顫抖吐：這樣就對我們無害
台北公車輾過女行人　恐怖瞬間曝
現場曝！台北公車吞噬過馬路女…14乘客送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

「習拜會」重申反台獨、支持統一　習近平：慎之又慎處理台灣問題

台灣問題放首位！　習近平會晤拜登強調4大紅線：不容挑戰

江蘇職校無差別砍人8死17傷　畢業生返校報復：別以為我是老實人

江蘇校園砍人8死17傷！學生躲進宿舍「用書桌擋門」

江蘇職校「無差別砍人」8死17傷！兇手疑「拿不到畢業證書」揮刀

氂牛全身是寶！藏民奶渣子新出路　提煉高價值奶茶原料酪蛋白

川藏北線／「天才畫師」郎卡傑與神同行　400年唐卡故鄉傳9代弟子

習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

無錫校園爆「無差別殺人」8死17傷　21歲畢業生殺瘋原因曝光

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

「習拜會」重申反台獨、支持統一　習近平：慎之又慎處理台灣問題

台灣問題放首位！　習近平會晤拜登強調4大紅線：不容挑戰

江蘇職校無差別砍人8死17傷　畢業生返校報復：別以為我是老實人

江蘇校園砍人8死17傷！學生躲進宿舍「用書桌擋門」

江蘇職校「無差別砍人」8死17傷！兇手疑「拿不到畢業證書」揮刀

氂牛全身是寶！藏民奶渣子新出路　提煉高價值奶茶原料酪蛋白

川藏北線／「天才畫師」郎卡傑與神同行　400年唐卡故鄉傳9代弟子

習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

無錫校園爆「無差別殺人」8死17傷　21歲畢業生殺瘋原因曝光

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

石英今舉辦告別式「現場曝光」！　好友送別痛哭：他都會關心我們這些晚輩

石英遺孀哭到要人攙扶　林千鈺、林義山「捐肝救父」悼念文曝光

賴清德稱「朝野惡鬥解方是民主」　張啓楷嗆：做賊喊抓賊

開賣2周就完售！漢堡王「捲捲德腸堡」回來了　3口味一次吃

老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

北東轉涼「冷空氣不弱卻降溫有限」　鄭明典揭原因

全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

灰熊主帥用勇士「道德守則」酸他　格林怒嗆閉嘴：父母會以我為榮

中國確定主辦2026年APEC　國安高層：中國承諾遵守規定、慣例

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

習近平會晤拜登強調4大紅線　台灣問題放首位

習近平：中國將主辦2026年APEC峰會

薄瓜瓜本名曝光！紅二代、三代愛取疊字名

江蘇職校砍人8死17傷　畢業生返校報復：別以為我是老實人

江蘇校園砍人8死17傷！學生用書桌擋門

江蘇職校隨機殺人8死17傷！

中國降薪潮吹到臨時演員　實拿時薪只剩55元

大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

氂牛全身是寶！藏民奶渣子新出路

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚

「天才畫師」郎卡傑與神同行

更多熱門

相關新聞

轟前海軍艦長「赴中媚共」　綠委點名翁曉玲：這種案例只會愈來愈多

轟前海軍艦長「赴中媚共」　綠委點名翁曉玲：這種案例只會愈來愈多

我國前海軍艦長呂禮詩日前在中國的珠海航展大讚共軍武器，並進一步喊出「我們中國強」，對此，民進黨立委洪申翰今（15日）表示，藍委翁曉玲想要刪退將「赴中媚共」的法律條文，但這個條文其實需要的是修嚴，因為現行規範只罰得到「將級」退役軍人，而「校級」的呂禮詩責罰不到。

殲-35A一雪10年前機尾冒黑煙恥辱

殲-35A一雪10年前機尾冒黑煙恥辱

前艦長呂禮詩大讚「我們中國軍武強」　綠委：傷害國家令人不齒

前艦長呂禮詩大讚「我們中國軍武強」　綠委：傷害國家令人不齒

細長彩虹-9翼展25米亮相珠海

細長彩虹-9翼展25米亮相珠海

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會認罰不了

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會認罰不了

關鍵字：

呂禮詩珠海航展解放軍運-20

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

恭喜！　5生肖2025旺爆

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

台南浪浪「分屍啃馬肉」釀3死3傷！　動保處遭2愛媽拍車攔狗

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面