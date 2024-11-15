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一雪10年前機尾冒黑煙恥辱　殲-35A飆出亮麗馬赫環

▲「殲-35A」正式亮相第十五屆中國航展，在珠海金灣機場上空進行首次飛行表演。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

▲殲-35A進行首次飛行表演，機尾出現馬赫環。（圖／翻攝自「中國軍號」微博）

軍武中心／綜合報導

解放軍第二款隱身戰機殲-35A的亮相為今年第15屆中國航展帶來最大驚喜，開幕日的飛行表演儘管只是做了起飛升空、爬高飛行等簡單展示，但機尾出現一長串的馬赫環卻相當吸睛，成功擺脫10年前同樣在珠海上空，黑色「鶻鷹」1.0版機尾噴出濃濃黑煙的窘境。

從近日曝光開幕當天殲-35A飛行的圖片可以看到，該隱身戰機首次展示開加力的高速飛行模式，機體尾部噴出一長串尾焰，也就是俗稱的「馬赫環」。馬赫環一般是戰機打開航空發動機的加力燃燒室，從而提高推力時所產生的一種氣體現象，當氣流以超音速和低於外部大氣的壓強離開噴嘴時發生，呈現等間距圓環的形狀。

外界分析，這次飛行處女秀出現馬赫環，表明殲-35A已經達到超音速飛行狀態，展示強大的動力性能，同時也證實裝備的渦扇-19（WS-19）中推發動機為其提供足夠的推力。據了解，殲-35A雙發最大推力可達24噸，能讓該機具備超音速巡航性能，最大飛行速度超過2馬赫，並擁有1350公里的作戰半徑。

當然這樣的光景不禁讓人想起10年前同樣在珠海的上空中，機體刷成黑色的殲-31「鶻鷹」1.0版進行10分鐘的飛行表演時，機尾噴出濃濃的黑煙，成為當年航展中最尷尬的畫面。如今登場的殲-35A機尾已不再冒黑煙，還噴出一長串馬赫環，讓陸媒興奮喊一雪10年前的恥辱，有利於打開國際軍貿外銷渠道。

▼2014年珠海航展上殲-31「鶻鷹」1.0版進行飛行表演時，機尾噴出濃濃黑煙。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼2014年殲-31「鶻鷹」1.0版進行於珠海航展進行10分鐘的飛行表演時，機尾噴出濃濃的黑煙。（圖／翻攝自大陸網站）

隨著殲-35A的正式亮相，也正式宣布中國繼美國之後，成為全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。中國航空工業集團沈陽所首席專家兼科技委主任王永慶在接受大陸官媒《環球時報》訪問時指出，這些年中國一直在隱身、氣動和外形一體化設計的手段建設，以及關鍵技術積累上做了大量工作，「我們現在使用的是最先進的氣動隱身一體化手段，來設計了殲-35、殲-35A系列飛機。」

王永慶表示，隱身技術發展到今天，已經發展到了細節決定成敗的階段，我們看到殲-35A有著相對簡潔的外形，但是這當中的簡約並不簡單，每一處細節都體現隱身的高科技和設計師的高度智慧，既保證殲-35A的高隱身，也保證飛機很好的飛行性能。

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