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細長彩虹-9翼展25米　中國不排除再推體型更大無人機

▲▼彩虹-9大型察打一體無人機首度亮相珠海航展。（圖／翻攝自新京報）

▲彩虹-9大型察打一體無人機首度亮相珠海航展。（圖／翻攝自新京報，下同。）

軍武中心／綜合報導

無人機在國際軍貿市場備受重視，中國航天科技集團首度公開亮相彩虹-9大型察打一體無人機，其機身長12米、翼展更達25米。事實上近年陸續公開的新型無人機普遍呈現體型愈來愈大趨勢，今年珠海航展無人機展區更能深刻感受，仰賴其載荷能力強大特點，陸方不諱言未來仍不排除會出現體形更大的無人機。

《環球時報》報導，彩虹-9使用典型的細長機身和平直機翼總體布局，帶有V型雙垂尾，機身長12米、翼展達25米左右，在作戰載荷下的最大航程可達11500公里以上，最大起飛重量5噸，最大滯空時間40小時，升限可達1.1萬。巨大的機體加上強大的飛行性能，帶給彩虹-9更多作戰優勢。

在作戰載荷方面，彩虹-9機翼下方最多可支持8個大型武器掛架，同時可以使用複合掛架的形式攜帶更多的航空武器。得益於其機身空間相對較大，在機首上方可配備衛星通訊系統，以確保彩虹-9可以通過衛星通訊的方式進行超視距遙控，而機腹中線掛架除可掛載副油箱，還能掛載緊湊型的SAR雷達吊艙，可對200多公里外的目標進行合成孔徑雷達成像。

▲▼彩虹-9大型察打一體無人機首度亮相珠海航展。（圖／翻攝自新京報）

為滿足無人機需要在對手防空系統外實施打擊需求，彩虹系列無人機配備的彈藥射程也越來越大，此次航展新亮相的AR-4空對地導彈，從其基本型AR-1的8公里射程提升到20公里，AR-2C空對地導彈的射程也從早期型的8公里增加到16公里。

此外，AR-5巡飛彈則是一種基於無人機平台掛載投放的巡飛彈系統，重量小於150公斤，最大飛行高度可達1.1萬米，射程超過1280公里，可防區外有效打擊時敏目標和反斜面目標或進行區域壓制。

值得注意的是，明顯近年中國所新推出的軍用無人機體型都一再顛覆想像，中國航天科技集團宋方超指出，雖然無人機並非愈大愈好，但隨著已經過10多年的實戰檢驗，察打一體無人機的作戰對象已從原先基本沒有防空能力，或只裝備單兵防空導彈的恐怖組織和遊擊隊，轉變為裝備有近程防空導彈的準正規軍，因此傳統察打一體無人機自身安全也開始受到很大挑戰。

宋方超進一步指出，巨大的機體和強大的飛行性能提升了察打一體無人機更大的優勢。至於未來是否會出現體形更大的型號，他表示，「不排除未來會出現體形更大的無人機，但目前為止，類似彩虹-9這樣的已夠用了。」

▼彩虹家族系列的彩虹-7無人機擁有超過27米的超大翼展，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）

▲▼彩虹-7無人機挾帶著超過27米的超大翼展現身珠海，可長時間執行高空偵察、深度滲透任務。（圖／翻攝自環球網）

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