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大陸 大陸焦點 特派現場

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因

記者蔡紹堅／台北報導

前海軍艦長呂禮詩近日出席中國大陸珠海航展，大讚中共軍武，甚至哽咽表示「希望讓台灣人知道我們中國有多強」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑坦言，依照目前的《兩岸關係條例》，呂禮詩是少校退役，並非將領，沒有辦法開罰，「呼籲社會發揮輿論的力量，這種行為應受譴責。」

梁文傑在例行記者會上提到，呂禮詩類似的言論已經不是第一次出現，讓人感到非常遺憾，「退役軍官發表如此言論，對不對得起曾經帶領的部署？還有現在日夜都在前線捍衛國家的國軍？」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑指出，政府的立場跟態度很清楚，不可能去讚揚稱頌對岸的武力威脅，只能更加團結。

梁文傑強調，這一次珠海航空展所展出的殲35、殲15T、鷹擊21型飛彈、紅旗21型飛彈等，都是可能用來對付台灣的武器，「一位前海軍艦長，居然去稱讚對岸的強大，怎麼對得起他昔日帶過的弟兄？」

不過，梁文傑也承認，台灣是一個法治國家，依照目前的《兩岸關係條例》，呂禮詩是少校退役，並非將領，沒有辦法開罰，「我們呼籲社會應該發揮輿論的力量，這種行為應該受到譴責。」

據了解，呂禮詩就算是將領，但並沒有向對岸的國旗、國歌致敬，依照《兩岸關係條例》，在珠海航展上的相關言論仍難以開罰。

▼呂禮詩在珠海航展大讚中共軍武強大。（圖／翻攝海峽導報）

▲▼前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因。（圖／翻攝海峽導報）

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