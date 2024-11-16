藍委下周變更議程排審《選罷法》　黃國昌：反對罷免門檻做更動

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團昨（15日）變更下週三委員會議程，將在內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定，等於加嚴罷免門檻。對此，民眾黨團總召黃國昌說，黨團的立場很一致，支持加嚴整個連署的要件跟程序，「但是對於罷免門檻，我們認為在這時候並不適合做更動」。

為了因應明年可能面臨的罷免潮，國民黨立院黨團提案下周三在內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，要將罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數、且達原選舉區選舉人總數四分之一以上外，再新增「須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。

此修正案今年五月時國民黨立委許宇甄便已領銜提案，提案案由明確指出，依現行法進行罷免，可能會形成「少數否定多數」之問題，亦有「反民主」之現象。此情形不僅是對當選人不公平，也是凌駕於原當選時之多數民意，更可能在過程中造成社會對立不安，耗費社會與政府資源，不過當時藍白對此修法並無共識，最後只先初審通過加嚴連署要件的選罷法修正案。

如今國民黨舊案重提，黃國昌說，其實這是一個蠻老的議題，之前民眾黨已經做出決定，主席柯文哲也對外清楚表示，罷免制度的改革必須要先從解決浮濫、違反人民意志被連署的狀況加以改善，特別是政黨拿了樁腳的名冊抄，讓人家被連署，這不是一個健康的民主政治發展。

黃國昌指出，民眾黨團的立場很一致，支持加嚴整個連署的要件跟程序，「但是對於罷免門檻，我們認為在這時候並不適合做更動」。

至於黨內委員林國成認為，罷免要附上千萬元支出，建議要由提案罷免的人自行支付？黃國昌說，黨團裡面成員各式各樣的意見都有，有非常多元的意見，但最後黨團的立場還是要到黨團會議討論、凝聚共識後，才是民眾黨的立場。

至於是否擔心會有衝突？黃國昌說，就講清楚，立法院是講道理、討論法案的地方還是動手動腳的地方？我希望民進黨主席賴清德講清楚，民進黨立委現在已經成為暴徒，「賴清德，這是你指使還是你縱容？要不要約束？還是要以總統高度，告訴全台灣社會，以後立法院不是用講的，直接開打就好，這是民進黨要帶給台灣的民主法治嗎？」