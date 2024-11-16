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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨主席仍是柯文哲「支持繼續請假」　黃國昌：柯嘴巴被封難知其想法

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，預計到明年初都會在土城看守所內，但他8月底因政治獻金案申報不實問題向黨內請假3個月時限將屆，「代理黨主席」議題再度浮上檯面，黨內也點名立院黨團總召黃國昌接主席。對此，黃今（16日）受訪說，沒聽過被柯欽點接主席的事情；他也表態，「支持柯文哲繼續請假」，但柯現在落難，手腳被綁、嘴巴被封，要檢察官提供合法傳遞途徑，讓民眾黨全體知道主席想法。

針對民眾黨不分區提名人李貞秀爆料，黨主席柯文哲4月曾提到若健康有狀況，會由黃國昌接任主席？對此，黃國昌說，沒有聽過李的說法，並表示主席在任何場合公開的發言，都有當時心境上的設定、也有自己的一些想法，「民眾黨是有制度的政黨，目前民眾黨主席就是柯文哲」。

黃國昌說，主席現在在土城看守所落難，他要再提醒一次所有的黨公職，「大家該做的事情，是在自己的工作崗位上把工作做好，不要辜負每一張選票對民眾黨的期待」。

黃國昌強調，民眾黨要做的，就是認真兌現對選民的承諾，「民眾黨跟民進黨不一樣，民進黨是開競選支票隨時會跳票的芭樂黨，但民眾黨是開出競選支票就會努力兌現的政黨」。

而針對柯文哲是否要繼續請假一事，黃國昌說，上個禮拜的中央委員會舉行時，他在立法院非常忙，那時要開會時還有2、3場質詢還沒有完，但因為要討論重要議題所以我還是有上線，「上線後我有表達我的看法，我支持，讓主席能繼續請假」。

「但現在最困難的事情是，不知道柯主席現在的想法是什麼。」黃國昌說，目前柯文哲不僅是雙手雙腳被綁起來，他連嘴巴都封起來，所以要利用這次機會再次懇求社會大眾，「當要攻擊污衊柯文哲時，請想一想，他是一個完全沒辦法幫自己講話的人，我們要幫他講話都不知道他在想什麼，完全無法溝通」。

黃國昌說，上禮拜他在中央委員會議裡有公開表達，大家是不是勸主席繼續請假，至於勸主席繼續請假的這件事，到時候做成決議後，有什麼樣合法的正當傳遞途徑可以讓主席知道，「一個政黨所有從政黨公職要跟自己黨主席溝通都沒辦法，請問，這就是台灣現在的民主法治嗎？這就是賴清德帶給台灣的民主法治？」

至於何謂合法傳遞途徑？黃國昌說，這要請教檢察官，禁止柯主席通信的範圍是什麼？是什麼話都不能傳遞嗎？還是只限於案情相關？如果連柯文哲關心爸爸的狀況、讓黨公職知道想法都禁止，「那我就問一句，這是賴清德要帶給台灣的民主法治嗎？」

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