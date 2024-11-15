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燒死刺青店夫妻判無期！曾嗆：出獄殺全家　被害家屬悲怒說話了

▲許男被判無期徒刑 。（圖／資料照）

▲許男被判無期徒刑 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東19歲男子許濸雄在去年10月縱火刺青店，導致老闆夫妻倆死亡；屏東地院國民法官經1年多審理合議，今(15)日依殺人罪判將他判處無期徒刑、褫奪公權終身；被害家屬對此認為判決太輕，且許在審理揚言「出獄後要殺我們全家，要殺光出庭作證的證人」，擔心他出獄時還壯年，「讓我們將生活在恐懼中」。這起案件是國民法官參與屏東地院審理第1起判決。

▲許男被判無期徒刑 。（圖／資料照）

被害家屬得到判決後表示，許男曾揚言「等他出獄後要殺我們全家，要殺光出庭作證的證人」，如今被判處無期徒刑，根據現行規定，無期徒刑服滿25年就可以假釋出獄；許男現年19歲，25年後他才44歲，那時候就可以申請假釋出獄了，等他出獄後，「我們將生活在恐懼中」。「我們期待的是死刑」。將與律師討論後再決定是否提出上訴。

判決書指出，許濸雄曾於111年5月至8月間三度到屏東市黃姓男子開設之「爅宿刺青工作室」，委由黃男進行紋身。許濸雄於112年10月27日凌晨4時多，前往上開刺青工作室，因故與黃晙綮發生肢體衝突。

詎許濸雄萌生報復之意，知黃男與太太住在該刺青工作室所屬住宅內，竟基於放火燒燬他人所有機車、現供人使用之住宅，及致黃晙綮死亡之殺人犯意，兩天後凌晨3時多，潑灑汽油在上開刺青工作室外之機車上，引火點燃，並迅速延燒至該工作室所屬之住宅。黃男及太太在上開工作室所屬住宅之寢室睡眠中驚醒，並逃生至該住宅5樓後側房間，經消防人員據報後遂趕赴現場滅火，迅將兩人送醫搶救，先後不治。

判決書指出，許男涉犯刑法第271條第1項殺人罪、第173條第3項第1項放火燒燬現供人使用住宅未遂罪、第175條第1項放火燒燬他人物品罪，想像競合從一重論以殺人罪。

該案由國民法官與職業法官合議審理。先於113年11月8日上午進行國民法官選任程序，應到候選國民法官195人，實際到庭67人。合議庭依事先徵詢檢、辯雙方之意見，採行先問後抽模式，進行分組詢問、附理由及不附理由之不選任程序後，抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，並於同日進行宣誓及審前說明程序，於同年月11日上午9時15分起，由上開經選任之國民法官、備位國民法官及審判長法官程士傑、陪席法官黃虹蓁、受命法官謝慧中3位職業法官共組合議庭審理本案，於同年月14日下午1時30分辯論終結並宣判。

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